Tamara Falcó y Nuria Roca, en el punto de mira de Pablo Motos por su «desplante»

Una de las características de El Hormiguero es el gran ambiente que siempre hay entre Pablo Motos, los colaboradores e invitados y que lo convierten en uno de los espacios familiares por excelencia de la noche. Sin embargo, no todo es color de rosa. Este jueves el presentador no ha dudado en regañar a parte del equipo por lo que parece ser un desplante y es que las mujeres que componen el formato no han querido hacer el tradicional baile con el que se da la bienvenida a cara programa.

Mientras que todo el plantel masculino del espacio televisivo ha bailado al ritmo de la canción Staying Alive, de los Bee Gees, las chicas se han sentado en un lateral, disfrutando del show y aplaudiendo su destreza. A pesar de su entusiasmo, a Pablo Motos parecía no gustarle su actitud y una vez ha terminado la música no ha dudado en regañarlas a todas.

“Pero me da vergüenza pertenecer a este equipo donde la mitad no se sabe el baile”, les ha dicho, restándole importancia al hacerlo con una gran sonrisa en la cara. Si lo decía en serio o no sólo lo sabe él, pero lo cierto es que sus compañeras no han podido más que reírse por el comentario. “¡Es lo que hacéis tan bien!”, se ha justificado Tamara Falcó, dando a entender que si ella bailase no lo haría tan bien.

Y mientras que Nuria Rosa se partía de risa, mirando directamente a su marido, Juan del Val, la periodista Cristina Pardo le ha dicho a su jefe que “como no trabajáis tenéis mucho tiempo para ensayar”. La respuesta de Motos no sea hecho esperar: “¡es impresentable, me voy!”, ha dicho antes de dar paso a la publicidad.

Es posible que a partir de ahora todos ellos tomen nota y en los próximos programas se les vea mover el esqueleto al ritmo de la famosa canción. Como este martes dejó claro Pilar Rubio no hay excusa que valga, pues aunque está viviendo en otro país y llevaba bastante tiempo sin acudir al plató se esforzó para seguir el ritmo y ser parte del equipo de baile.

Un elenco de éxito

Esta nueva temporada de El Hormiguero no ha hecho más que empezar y apunta a ser de lo más emocionante. En estas primeras semanas Pablo Motos ha llevado al programa a una gran cantidad de rostros conocidos, pero también ha apuntado por una nueva estrategia: entrevistar a sus propios colaboradores. Consciente de que todos estos están viviendo un gran momento de éxito, ha querido darles visibilidad y ofrecerles un programa.

Tertulia de actualidad con @Tamara_Falco_, Juan del Val, @nuriarocagranel, Pablo Motos y @cristina_pardo

#HombresGEH pic.twitter.com/adnU0NHeR6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 14, 2021

La primera de ellas fue Pilar Rubio, que de hecho estrenó la nueva temporada, y el próximo jueves será Tamara falcó quien acapare todas las miradas. La hija de Isabel Preysler se ha convertido en la gran sorpresa del formato y en una sus colaboradoras más queridas y carismáticas por lo que todo apunta a que el programa será de lo más aplaudidos en lo que va de temporada.