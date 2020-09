Tamara Gorro: «Contar el tema de mis hijos me dio muchísima fuerza. He luchado mucho para que no les juzguen»

Tamara Gorro lanza su tercer libro, una obra completamente diferente a las dos anteriores que tardó «una – dos semanas en escribir». ‘Entre sentimientos’ es una introspección, una reflexión sobre la vida a través de los sentimientos que se van produciendo constantemente en una persona. La influencer escribió este libro en un momento muy delicado de su vida y le sirvió para enterrar ese problema, superarlo y salir adelante con mucha fuerza, algo que ahora quiere que hagan sus lectores.

«‘Entre sentimientos’ nace como una nueva oportunidad. El momento en el que me toca escribir el libro estaba pasando un momento muy complicado en mi vida, muy personal», nos cuenta la influencer, no queriendo desvelar qué le estaba pasando porque es una etapa que prefiere guardarse para sí misma y dejarlo en el pasado: «Hice mi propia terapia y fue mi salvación, el 80%, el otro 20% fue mi familia».

Y es que el libro ayuda a conocerse mucho mejor así misma por un camino que profundiza en los sentimientos. Y hablando de sentimientos, dos de los mejores sentimientos que se pueden sentir son la felicidad y el amor. Desde que Ezequiel Garay se cruzó en su vida, y mucho más desde que se cumplieron su sueño de ser padres de Shaila y Antonio, Tamara Gorro sabe muy bien qué significan esas dos palabras.

Los cuatros forman una familia muy divertida. Tamara Gorro no quiere que sus hijos se críen en un mundo de fantasía por la posición social en la que viven: «Tengo una familia normal, como yo he criado, entre amor y risas y bailando», decía, asegurando que a sus hijos no les están criando «yendo a un restaurante de cinco estrellas, que si eso me doy el capricho un día con mi marido. Cuando salimos bailando en el baño no sale un jugador de fútbol, sale un papá. Vamos a dejar de tener esos estereotipos porque parece que con que seas alguien tienes que actuar de una manera. Esa ha sido mi intención y la de mi marido siempre».

Tamara Gorro: «Tenemos una familia normal, como yo me he criado»

Y es que esa idea de que por tener un nivel económico determinado se tiene que estar en una esfera superior no va nada con Tamara Gorro ni con su marido Ezequiel Garay: «A mí siempre me han enseñado a ahorrar mucho porque nunca se sabe. Yo soy muy hormiguita. Mi marido tiene una posición pero Ezequiel es igual que yo». Es más, la escritora no ha tenido problema en contarnos la anécdota de que su marido le regaló unos zapatos «de Louboutin de 1000 euros que me puse para una entrevista»: «No me fastidies. Los he intentado vender mis veces. Son los zapatos joya, se los ponen todas mis amigas. Con 1000 euros me lleno el armario… Nosotros somos así, dos personas normales que seguimos con nuestra vida de siempre aunque económicamente estemos bien«.