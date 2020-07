Tamara Gorro cuenta cómo se tomaron sus hijos su marcha de Valencia: «Se me partió el alma»

Después de un emotivo vídeo despidiéndose de Valencia, Tamara Gorro, ya instalada en Madrid junto a su marido Ezequiel Garay y sus hijos Shaila y Antonio, se ha sentado en su nuevo despacho para contar a sus seguidores cómo será su nueva vida a través de su canal de Youtube ‘El gorro de Tamara’.

Explicando que la vuelta a Madrid se ha producido a su propia casa, esa que tenían de su etapa en la capital en los inicios de su matrimonio, la empresaria ha asegurado que lo único que le mueve a seguir a Garay allá por donde va es el amor: «Si no, no voy a Rusia más de una semana».

Y por eso tiene clarísimo que su nuevo hogar estará en la ciudad que le brinde la oportunidad al deportista de seguir desarrollando su carrera futbolística. Eso sí, no se pueden olvidar de sus años en Valencia, una ciudad a la que han cogido un gran cariño y en la que dejan muchos amigos.

Tamara Gorro hablando de su nueva vida en ‘El Gorro de Tamara’

Les ha sido muy complicado despedirse de todos ellos y Tamara Gorro ha contado cómo se lo tomaron sus hijos: «Las cosas se ven venir y yo me fui preparando. Antonio no se entera de nada pero Shaila es una niña muy inteligente y le dije ‘¿a ti no te gustaría cambiar de cole?’. Y la respuesta fue ‘no’. Yo lo paso muy mal, eso me partió el alma«.

El cambio de ciudad de Tamara Gorro: «Ha sido muy duro»

Viendo el panorama, la empresaria ha confeso que utilizó a sus sobrinas para ‘darles envidia’ porque Shaila tenía la suerte de cambiar de colegio. Su hija entonces lo vio como una gran oportunidad y parece que se lo tomó de otra manera «pero no he vuelto a sacar el tema, ahora estamos en Madrid y estamos de vacaciones«.

Ya en septiembre tendrá que enfrentarse a la nueva vida en una ciudad que todavía no saben cuál será: «De momento vamos a estabilizarnos, porque ha sido un trance muy duro, disfrutar del verano y luego que sea lo que Dios quiera».