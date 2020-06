Tamara Gorro desvela cuánto ganaba cuando era colaboradora de televisión

Da igual el vídeo que haga Tamara Gorro para Youtube, siempre triunfa, y esta vez ha querido hablar de su paso por televisión, una etapa que recuerda mucho cariño, aunque también ha vivido algunos momentos de ‘tierra, trágame’. Fue en ‘MYHYV’ donde se dio a conocer por primera vez, pero tras su paso por el programa del amor hizo otras colaboraciones para espacios de Mediaset y participó en ‘Supervivientes’.

Tamara Gorro cuenta algunos detalles televisivos/ Foto: Youtube

Pese a que lleva un tiempo alejada de la televisión, sigue muy ligada a ella y sobre todo al mundo de la comunicación, por eso sigue explotando al máximo su faceta de influencer en Instagram y de youtuber con su canal ‘El gorro de Tamara’. Este último vídeo lo ha hecho contestando a las preguntas de sus seguidores, y ha sido contestando una de ellas cuando ha desvelado lo que cobran algunos colaboradores de televisión.

«Hoy en día no se cobra lo que se cobraba antes. Antes se cobraba muchísimo dinero en televisión como colaborador. Antes a lo mejor te pagaban incluso 800 euros un día. Ahora a lo mejor… no lo sé en cuánto están, pero a lo mejor cobras 200 euros, que sigo pensando que es una santa pasada», ha dicho Gorro, para seguir diciendo: «Yo tuve la cabeza bastante amueblada y con lo que gané pude formar mis empresas, comprar la casa, mi coche… Tuve mucha cabeza. Trabajé muchísimo. Pero ahora no se paga lo mismo que antes».

Sandra Barneda la despidió

Y entre sus anécdotas, ha revelado una que era completamente desconocida, diciendo: «Fui automáticamente despedida de ‘Enemigos íntimos’, aunque ya llevaba un cúmulo… Es que yo no tenía experiencia ninguna. La directora se fijó en mí, me dio esa oportunidad, pero yo no tenía ni puñetera idea de hacer televisión. Yo soltaba todo por mi boca. A lo mejor se sentaba un invitado y de repente yo ya la cagaba».

Tamara Gorro explica su paso por televisión/ Foto: Youtube

Y ha querido contar el motivo por el que tuvo que decir adiós al programa, aunque siguió teniendo buena relación con Barneda: «Llevábamos pinganillo. Makoke siempre se ha reído conmigo porque me hacía un santo lío con el pinganillo. Yo no era capaz de hablar y que me estuviesen hablando por el pinganillo, me ponía de los nervios. Un día estaba yo hablando y escuchaba a la directora hablar por el pinganillo, me trabé, me puse de los nervios, vi a Makoke reírse y dije en pleno directo: ‘¡Ay, que me estás agobiando!’. La directora no me dijo nada, pero me lo dijo al salir: ‘hasta siempre’. Yo ya llevaba unas cuantas meteduras de pata anteriores, porque no tenía experiencia ninguna».