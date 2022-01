Tamara Gorro reaparece desde el extranjero para transmitir un mensaje sobre su salud

El 2022 probablemente no esté siendo todo lo bonito que Tamara Gorro habría esperado. La influencer dio el pistoletazo de salida al Año Nuevo confirmando su separación con Ezequiel Garay. Y es que pese a ser uno de los tándem más unidos del panorama nacional, las cosas no habrían ido entre ellos tal y como debían en los últimos meses, motivo por el que decidieron darse un tiempo para intentarlo nuevamente en un futuro. Este varapalo sumado a los problemas de salud mental que ya admitió padecer la propia tertuliana, han provocado que haya estado más desaparecida del mundo virtual que de costumbre.

En un intento por darse un respiro del trabajo para volver con más fuerza que nunca, fue la pasada semana cuando Tamara hacía una publicación en la que confesaba estar a punto de comenzar un viaje fuera de nuestras fronteras con el fin de “resetear, coger aire y mimarse”. De eso ya hacía cuatro días, y para no seguir preocupando a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram, la segoviana ha hecho público hoy un storie para “dar señales de vida”: “Os pienso mucho. Al igual que hablo con mi familia todos los días, lo hago hoy con vosotros, porque estoy convencida de que también me pensáis. Sois personas que me queréis y cuidáis. Tranquilos que mi promesa la cumplo, traigo a la Tamarita, la estoy buscando. No olvidéis que OS QUIERO”, escribía, dejando entrever que su ánimo va in crescendo y que muy pronto la tendremos al pie del cañón dando contenido en sus redes sociales a los que considera su “familia virtual”.

Los distintos baches que Tamara se ha visto obligada a afrontar en los últimos días hicieron que “el psiquiatra tuviera que ajustarle la medicación” para que pudiera descansar. No obstante, Gorro confesó estar cada día mejor y fechó el fin de su malestar para el 18 de enero, día que coincidía con su cumpleaños y en el que prometió que intentaría centrarse en su felicidad por el bien de sus seres queridos. Fue justo durante esa jornada cuando la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa compartió con sus fans que había tomado la decisión de viajar fuera de España de manera temporal, siguiendo así los consejos de sus más allegados: “HASTA PRONTO ESPAÑA. Dicen que no se debe huir de los problemas, pero como bien dice mi terapeuta y psiquiatra, no es huir, es resetear. Así lo tomo yo. Me voy unos días fuera para estar completamente desconectada, para coger aire y mimarme. Si os mostrara los miles y miles de mensajes vuestros, comprobaríais que el 99% me decís eso que mi propia familia y amigos también coinciden: Desaparece un tiempo, tómatelo para ti. Aquí vamos a estar siempre. Y sí, tenéis razón, debo de hacerlo, por mí, por los míos. Porque la gente cuando te quiere bien, no te aconseja mal. Se preocupa, y uno tiene que escuchar, algo que por desgracia pocas veces hacemos, porque en la vida caminamos por inercia”, escribía en lo que ha sido un paso muy importante para ella: “Es la primera vez que voy a hacer esto, desconectar del mundo, con la intención de volver con ganas de seguir, de empezar a ser yo”, prosiguió. Tras este mensaje y su posterior reaparición, todo apunta a que la “vuelta a la normalidad” de Tamara está más cerca que nunca.