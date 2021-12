Tamara Gorro: su viaje a Laponia acaba convertido en drama

Lo que empezó como un ilusionante viaje a Finlandia para conocer a Papá Noel ha acabado terminado por ser una concatenación de problemas. Tamara Gorro, Ezequiel Garay y sus hijos cogieron un vuelo rumbo a Laponia para disfrutar de la Navidad de una de las maneras más originales posibles. Sin embargo, los problemas empezaron en el mismo aeropuerto.

«Un viaje soñado», decía la empresaria cuando ponía rumbo al gélido país, sin saber que de soñado tendría poco. Por el momento ha tenido que lamentar dos infortunios importantes. El primero y más molesto ha sido que la compañía aérea con la que volaban les ha perdido todo el equipaje. Algo que ella misma ha desvelado a través de sus stories de Instagram, advirtiendo antes de eso de que algo les había pasado y que lo contaría después.

«Bueno no os voy a dejar con la intriga, qué feo. Nos han perdido todas las maletas, solamente ha llegado la que traigo todo el material para haceros el contenido. Y para colmo, mientras yo estaba como loca solucionando el tema de las maletas, que encima mi inglés es perfecto, me defiendo, en el carrito estaba el bolsito con la carpeta y la documentación y se lo han tenido que llevar», comenzaba explicando. «Ha sido una locura. Hemos localizado las maletas que están en Helsinki, no habían llegado por la escala, y la carpeta también está en el aeropuerto pero no tenemos nada y mañana tenemos las primeras excursiones. Una locura pero bueno, tengo fe y estamos en Laponia y mañana espero que se solucione todo», continuaba.

Su marido se mostraba bastante contrariado. El enfado de Ezequiel Garay llega porque tenían programada una excursión y para colmo, en Laponia solo hay 54 minutos de luz solar al día. Tamara Gorro contaba en sus stories que el sol salía a las 11:38 horas y les anochecerá a las 12:34. Menos de una hora.

El principal problema es que se han quedado sin ropa de recambio y los termómetros finlandeses no perdonan, marcando varios grados bajo cero: «Os doy un consejo, cuando cojáis la escala hacedlo con más tiempo para que no pase lo de las maletas. Y ahora dormiremos con lo que llevamos puesto. Esto es de coña», zanjaba. Por si fuera poco problema, las botas que llevaba puestas -no tiene otras- se le han empapado de café, si bien esto es un mal menor comparado con el extravío del equipaje.

Dicen que las malas noticias no vienen solas y qué razón tienen. Tamara Gorro todavía ha tenido que lamentar otro incidente. El dron que llevaba para grabar imágenes desde las alturas ha sufrido un accidente al chocarse contra un árbol y quedarse enganchado dentro. La influencer ha requerido de ayuda para bajarlo. Desde luego que no puede decirse que sea el viaje soñado, al menos de momento.

El mal momento de Tamara Gorro

Este viaje a Laponia iba a servir como refresco para una Tamara Gorro que ha pasado unos meses realmente difíciles. Confesó abiertamente estar en tratamiento psiquiátrico para salir adelante de un proceso mental que le había ocasionado un bloqueo emocional: «Tamara joder, tienes todo para ser feliz: amigos, familia, dinero… ahora ¿de qué coño te quejas? (…) esta vez me he caído y me tienen que ayudar a levantarme», reflexionaba en sus redes.