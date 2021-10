Tassio, el exnovio de Alejandra Rubio, considera que la joven es «una cría»

Alejandra Rubio tiene nueva pareja. Por ello, su exnovio ha decidido subirse al carro comentando algunos aspectos sobre su personalidad.

Alejandra Rubio tiene nueva pareja. Por ello, su exnovio ha decidido subirse al carro comentando algunos aspectos sobre su personalidad. Tassio, que así se llama el joven, podría haber seguido callado, pero ha preferido manchar el nombre de la que fue su pareja.

Incluso comenta la pena que le da que Carmen Borrego esté distanciada de Alejandra cuando antes cocinaba todos los días para ella. Las penas con cheque son menos. Añadir leña al fuego siempre es divertido salvo que sea uno el que se quema.

Puesto a comentar, indica que Alejandra tiene «un carácter complicado, es una cría. Te manda a tomar por… y luego se arrepiente. No tengo ninguna relación con ella ni quiero tenerla». Si esto fuera poco, añade que él tiene 30 años y que «no estoy de idas y venidas, necesito tranquilidad, es un animal social y no puedes meterla en casa un mes sin salir».

Se sintió durante su relación «muy expuesto a nivel económico. Me llegaban mensajes de todo tipo de gente pidiéndome dinero». Seguro que si va a Sálvame no cobra dada su posición. No se descarta que lo haga teniendo en cuenta lo que le gusta a Telecinco montar este tipo de escenas contra sus propios colaboradores.

Esperamos tu opinión al respecto de las declaraciones de un señor de 30 años que podría haber elegido ser un caballero por lo que calla y no por lo que dice.

