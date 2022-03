Telecinco anuncia Sin perdón, un documental sobre la historia de Isabel Pantoja

Será el lunes 28 de marzo cuando comience a emitirse Sin Perdón, un documental que se convertirá en la historia de Isabel Pantoja tal y como ella quiso contarla.

Será el lunes 28 de marzo cuando comience a emitirse Sin Perdón, un documental que se convertirá en la historia de Isabel Pantoja tal y como ella quiso contarla. En la promo aparecen los comentarios de los colaboradores contra la cantante, aunque Isabel no participa.

Sin duda, se espera que esta sea nueva tabla de salvación para la cadena, pero le puede salir rana teniendo en cuenta el pasado judicial de la tonadillera. Lo de emitirlo tras el programa de Belén Esteban es casi un recurso infalible que puede sorprender.

Lo malo es que realizar una hagiografía de Pantoja o intentar lavar su imagen en la cadena que más le ha masacrado es un ejercicio de cinismo digno de valorar. No en vano, parece imposible que los afectados, hartos de tragar quina, no revienten y comenten lo que tampoco se ha contado hasta la fecha.

Por suerte, este as en la manga de Telecinco no se lo esperaba nadie. Habrá que ver si no se convierte en un nuevo problema legal o en la confirmación de que Pantoja da más audiencia que otros personajes. De hecho, la cantante sigue teniendo contrato con la cadena por lo que habrá que ver si no termina participando de alguna manera. Lo raro es que no le hayan llamado para grabar el documental, pero claro, con aquello del ahorro todo parece indicar que hay que eliminar gastos superfluos. Ya veremos qué sucede y cuál es el resultado de todo este movimiento. De ningún cobarde se ha escrito nada…

