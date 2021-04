Telecinco arrincona Sábado Deluxe y aparta a Jorge Javier Vázquez

¿Dónde está Jorge Javier Vázquez?

> Es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla y su éxito en televisión es innegable. En los últimos años se ha convertido en algo parecido a un mesías de Telecinco, y no hay programa de la cadena en que no aparezca el de Badalona. Sin embargo, en los últimos días, los espectadores no han podido evitar caer en la cuenta de que Jorge Javier Vázquez lleva un tiempo considerable apartado de los platós de televisión. Ni siquiera presentó Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva, el formato estrella de Mediaset que pasó a estar en manos de su compañera Carlota Corredera. Ya son casi dos semanas en las que no hay rastro del filólogo catalán, y las habladurías respecto a esta ausencia no se han hecho esperar.

Lo más probable es que Jorge Javier esté ultimando los preparativos de Supervivientes 2021, cuyo aterrizaje en la parrilla de Telecinco se espera para dentro de muy poco. Además, algunos van mucho más allá y aseguran que el presentador podría relegar a Lara Álvarez este año en Honduras, y que su ausencia en la pequeña pantalla se debe a que ya se encuentra en el Mar Caribe. Pero no es este el único cambio que se ha producido recientemente en la parrilla de Mediaset, sino que uno de sus programas estrella ha sido arrinconado. ¿Por qué han desplazado a Sábado Deluxe? Sigue leyendo, te contamos todos los detalles en la página siguiente.

