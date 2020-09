Telecinco vuelve a contratar a Marta López

Ni el duro comunicado leído por Kiko Hernández, ni la presunta responsabilidad de la cadena han servido de nada. Marta López vuelve a trabajar en Telecinco.

Ni el duro comunicado leído por Kiko Hernández, ni la presunta responsabilidad de la cadena han servido de nada. Marta López vuelve a trabajar en Telecinco. Si en su momento resultó más que curioso que se sancionase a la antedicha y no a Vázquez que se ha pasado todo el verano en un barco y sin mascarilla, lo de ayer en el Deluxe confirma que la mentira es moneda de cambio habitual en la cadena.

A López le han dado hasta en el carnet de identidad por ser irresponsable y ella misma aclaraba ayer que «Lo he pasado muy mal, lo he pasado fatal. He estado bastante disgustada».

Añadía que «No se me ha despedido de ningún trabajo, no hay un contrato de cadena, al menos yo no lo tengo. La actitud que tuvo Telecinco fue correcta, pero se me ha juzgado y yo no he dicho que haya dado positivo».

«Ha sido un error. No ocurre esto por las imágenes de la fiesta, que fue una cena controlada. Me mandaron a mi casa por protocolo a la espera de las pruebas del Covid, y el error fue que cogí las imágenes de un familiar lavando el coche, las publiqué y la cadena se pensó que era yo que estaba en la calle con un posible positivo. Ha habido una equivocación, he estado confinada con mis hijos con ataques» comentaba.

Lydia Lozano, que por lo menos dio la cara y protestó, le dijo «Hemos estado confinados todos escalonados, y ¿ahora dices que no tienes nada?». Pues así es, los que dijeron aquello de «muy bien por Telecinco» a ver qué dicen ahora.

