Telma Ortiz sin miedo… Ajena a la sed de venganza de la ex de su pareja, Sharon Corr

Parece que todavía no hemos entrado en ese conflicto internacional entre Irlanda y España. Por si no os habíais enterado, la hermana de la reina Letizia, Telma Ortiz, mantiene una relación con Robert Gavin Bonnar. Lo que no sabíamos es que este abogado de 54 años de origen irlandés, ¡mantenía una relación con una de las integrantes del grupo The Corrs! Hablamos de Sharon Corr, la cual ha jurado tomarse venganza contra la hermana de nuestra reina… Sin embargo, parece que Telma ha hecho oídos sordos y no tiene miedo de nada.

La tranquilidad de Telma Ortiz…

> Tan tranquila está Telma, que no ha dudado en seguir con su vida tranquilamente. La noticia de su embarazo nos pilló a todos por sorpresa puesto que han sabido llevarlo con la máxima discreción hasta la recta final del mismo. A la espera de conocer si será niño o niña, lo que está claro es que la hermana de la reina no está para nada preocupada por la venganza que se ha cobrado la exmujer de su actual pareja.

El tonto y el escorpión, la canción venganza de Sharon Corr

> Desde Cotilleo.es ya os contábamos que la exmujer de Robert era Sharon Corr. Para todos aquellos que disfrutaron de la música en los años 90, seguro que les sonaba el grupo irlandés, The Corrs. Pues efectivamente, Sharon pertenece a la banda de folk-pop compuesta por sus hermanos: Andrea, Caroline y Jim. Sin embargo, Sharon no tiene un buen recuerdo de su exmarido abogado.

Tanto que como bien recogía la revista Semana, la ruptura fue tan dramática que en cuanto pudo, plasmó la rabia en una canción. Canción que salía a la luz recientemente y que lleva por título The Fool and the Scorpion, o lo que es lo mismo en castellano, El Tonto y el Escorpión. Una particular ‘vendetta’ por parte de Sharon que cuenta además con versos que no dan lugar a dudas de que están hablando de Telma y Robert.

“La hermana retorcida de la reina y el camaleón / El tonto y el escorpión / Soy libre, soy libre, he renacido“, canta Sharon Corr en su tema en solitario. Toda una declaración de intenciones sin duda. ¿Lo habrá escuchado Telma? Y peor aún, ¿Doña Letizia?

Una pareja muy acaramelada, así se han mostrado Telma y Robert

> Sea como fuere, Telma siempre ha evitado estar en el foco mediático. Sin embargo, con este giro dramático de los acontecimientos, la cosa cambia. Sobre todo con una ex que ha querido ridiculizar a la hermana de nada más y nada menos que de la realeza española. Y es que desde Cotilleo.es nos imaginábamos que hasta la reina tendría que intervenir en este casi conflicto diplomática entre ‘Éire’ y la península ibérica.

Telma ha sabido sobrellevar su vuelta a Madrid de la mejor forma posible. Lo que no se esperaba es que también en la capital madrileña se encuentra su archienemiga. Intentando vivir con total privacidad, está claro que con esta polémica que ha saltado a los medios lo tendrá bastante difícil.

Y eso que la pareja siempre que ha podido se ha mostrado muy cariñosa, a diferencia del estricto protocolo por el que se rige Don Felipe y Doña Letizia. De echo una de las últimas muestras de cariño de la pareja fue en los premios Princesa de Asturias, justo donde también se encontraban con Menchu Álvarez del Valle, abuela de ambas.

Su sonada ausencia en el funeral de su abuela, Menchu Álvarez del Valle

Europa Press

> La mítica periodista y voz de las ondas asturianas, fallecía el pasado 27 de julio. Solo acudió la familia más cercana a Menchu, sus dos hijos y algunos nietos. Eso sí, lo que más extrañó fue que no apareciera tanto la propia reina Letizia ni tampoco Telma. De la primera ya se comentó que podría haberse despedido en la más estricta intimidad de su abuela.

Además de que tampoco quería haber montado ningún revuelo ni convertir este funeral en un acto público debido a quién es. Por parte de Telma se desconoce totalmente los motivos que no la llevaron hasta Asturias para despedir a su también abuela. Sea como fuere, las ganas de darle la bienvenida al nuevo miembro de la familia son muchas. Hay que recordar que Telma ya tiene una hija, Amanda, fruto del matrimonio de la hermana de Letizia con el historiador Jaime del Burgo. Matrimonio que se acababa en 2016.