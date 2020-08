Tenso cara a cara entre Kiko Jiménez y Alejandro Abalá: «Esto ya está en manos de mis abogados»

Alejandro Albalá, que llevaba un tiempo alejado de la televisión y tras haber rehecho su vida sentimental, ha vuelto a la vida de Sofía Suescun para sacar a la luz un supuesto lado desconocido de la que fue su novia. Este asegura que todavía mantiene conversaciones y relaciones con varios futbolistas, algunos incluso de la Liga inglesia, y que su actual novio, Kiko Jiménez, tiene constancia de esto.

Kiko Jiménez asegura que Alejandro Albalá no satisfacía sexualmente a Sofía Suescun | Foto: Telecinco.es

El que fue marido de Chabelita Pantoja volvió a repetirlo en ‘Sálvame’ ante la atenta mirada del exnovio de Gloria Camila, que ha decidido tomar cartas en el asunto por la supuesta falsa información que está dando sobre su pareja: «Eres un machista contando cosas completamente falsas«, le asegura. Además, Albalá reconoció en una entrevista previa que sabía «cuándo, cómo y dónde tenían lugar» los encuentros entre la televisiva y Kiko Matamoros.

«Sofía me enseñó mensajes con un futbolista del Madrid»

«Yo no sé si tú eres consciente o no», se retracta el joven ante Kiko Jiménez: «Si sé que si Sofía tiene oportunidad de estar con un futbolista a este le da una patada. Ella quiere ser una Georgina Rodríguez«. Además, añade que cuando todavía tenía relación con Suescun esta «me enseñó en su habitación en Pamplona me enseñó mensajes con un futbolista del Madrid«, algo que nunca llega a más porque «la otra persona no le interesa este estilo de chica porque igual lleva una vida muy expuesta».

Respecto a los supuestos encuentros con el colaborador de ‘Sálvame’, Albalá reconoce que no sería el único que sabe de primera mano que esto ocurría: «El hermano de Sofía era el chófer de Kiko Matamoros y también le podéis preguntar a quién llevaba o no llevaba al hotel donde vivía Kiko«, dejando entrever que el propio hermano de Sofía Suescun llevaba a la joven al hotel que, durante un tiempo, fue la casa del padre de Laura Matamoros.

Albalá asegura que Sofía Suescun todavía tiene relaciones con futbolistas | Foto: Telecinco.es

Pero Kiko Jiménez está harto de todo lo que se está diciendo de su pareja y de las acusaciones hacia él como cómplice de las relaciones que tiene Sofía Suescun tiene con otros hombres que no son él. Por ello, tampoco está dispuesto a que Albalá se siga lucrando de su actual novia y por ello ha decidido sacar a la luz el pasado de este con la de Pamplona: «Yo traigo una prueba de Albalá que se dedicaba a peinar a Sofía mientras dedicaba sus 24 horas a hablar de su relación«, confiesa Jiménez: «La peinaba porque no sabía hacer otra cosa que sacarla de paseo porque no la complacía como mujer«. Una acusación que no gustó nada al resto de compañeros del programa.

Albalá tiene claro que todo lo que Jiménez diga contra él y los reproches que pueda hacerle por sus palabras no es más que para conseguir llevarlo a los juzgados para demandarlo: «Lo que le pasa es que tiene muchas demandas y está intentando ponerme a mí uno a ver si rasca algo«, asegura. Pero Kiko Jiménez asegura que él no tiene ninguna demanda pero que sí ha puesto ya las acusaciones de Albalá en manos de sus abogados: «Esto ya está en manos de mi abogado porque dices que Sofía todavía mantiene relaciones con futbolistas con mi consentimiento«.