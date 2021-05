Terelu Campos, a cuchillo contra Rosa Benito y Amador Mohedano: «No hay escrúpulos»

Rosa Benito y María Teresa Campos a la gresca por Rocío Jurado

> María Teresa Campos no sabe lo que Rosa Benito quiere conseguir cuando asegura públicamente que su familia no se llevaba bien con Rocío Jurado tal y como tanto presumen. Así lo sentencia en su exclusiva para Lecturas del miércoles 19 de mayo. “Me hace mucha gracia la que dice: “¡Ella no ha sido nunca amiga de Rocío!. Hemos ido a todos los actos de la familia, pero no éramos amigas de Rocío Jurado porque no quiera ahora esta descerebrada…“.

Su argumento siguió una vez más ante Jorge Javier Vázquez en Viernes Deluxe. Esa persona no existe para ella y recordó el zasca que le soltó cuando era defensora de la audiencia en Sálvame. “¿Sabes lo que te pasa? Que Rocío Jurado eres tú. Yo creo que debería callarse ya, no quiero hablar de ella, pero ha cogido una manía de decir que no conozco a Rocío Jurado”.

