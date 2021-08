Terelu Campos a punto de abandonar ‘Ven a cenar conmigo’: descubre a los culpables

El gran día de Terelu Campos ha llegado. Los paladares de unos comensales exigentes que nada tienen que perder y mucho que ganar dispuestos a poner todo patas arriba en una noche en la que los cuchillos vuelan de nuevo. La anfitriona de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition ha preparado un menú que pone a sus invitados los dientes largos, además de un fin de fiesta de impacto. Lo que no sabían es que la tertuliana daría sus impresiones horas previas en su ya conocido blog. No ha dejado títere con cabeza. Si tú también quieres verlo, no te lo pierdas.

Terelu Campos, más nerviosa que nunca, prepara una velada con grandes sorpresas

> Terelu Campos abre las puertas de su casa para servir, tras el cóctel de bienvenida, su exquisita propuesta: como entrante, un pastel de pimiento y cangrejo y otro de espárragos, bajo el título: Banderita, tú eres roja. Su plato principal: Sueño de Florencia. Una carne al horno con verduras. Para terminar, y como no podía ser de otra manera, el postre: De Madrid al cielo. Un tocino de cielo acompañado de merengue.

La guerra entre Gianmarco y Sofía Suescun estaba asegurada. No le pondrían las cosas nada fáciles pero en esta batalla no estaba sola. Yurena le acompañaba. La anfitriona aprovecharía el final de la cena para jugar al mítico “Yo nunca”, aunque con lo que verdaderamente sorprende a los concursantes es con la visita de un médium que pretende provocar reacciones de todo tipo y no las más esperadas.

El salto generacional que más preocupa a la colaboradora de Viva la vida

> Ha sido instantes previos a la cena cuando la hija de María Teresa Campos desvelaba sus primeras impresiones sobre la primera de las veladas en las que tuvo el gusto de acudir. Lo ha hecho desde su blog Lo que nunca conté de Lecturas. Ha compartido la idea del interés que despertaba en ella participar en un concurso como Ven a cenar conmigo. No conocer a sus compañeros hasta el día de la velada era una de las mejores sensaciones.

Nada más tocar el timbre le vino a la cabeza una de las primeras inquietudes. El salto generacional que compartiría con ellos. Gianmarco Onestini y Sofía Suescun eran los primeros en llegar. “Me doy cuenta de que entre ellos y yo hay un cambio generacional importante. Me preocupo por saber los temas de los que vamos a hablar por si no puedo seguir sus conversaciones o ellos las mías porque no les interese nada”.

Terelu se planta: pensó en no continuar

> El enfrentamiento que se ha prolongado a lo largo de la noche en la que Terelu ha sido protagonista, entre Sofía y Gianmarco, llevó a Terelu a tomar una seria determinación que finalmente no llegó a buen puerto. “Confieso que después de su encontronazo me planteé no seguir y no ir a cenar ni un día más con ellos. Me resultaba tan desagradable e innecesario para el público y para nosotros… Esto me llevó a hablar seriamente con el equipo para decirles que en esas condiciones no iba a seguir“.

Su tabla de salvación: Yurena, es mucho más de lo que entraña su personaje

> Ha sido Yurena quien le ha demostrado que detrás de la cantante se muestra una mujer de carne y hueso que sufre como cualquier mortal. Se rompe durante la cena y Terelu lo tiene muy complicado para conseguir calmarla. De ella se lleva una muy buena impresión.

“Descubrí a una mujer extremadamente sensible y eso me ha gustado mucho. Es capaz de transmitirme el dolor que aún siente por la ausencia de su madre y eso me da la dimensión de lo que han significado la una para la otra. Tiene todo mi respeto“.