Terelu Campos confiesa que llegó a arrepentirse de su salida de ‘Sálvame’: «Dije: ‘¿Qué has hecho?'»

Terelu Campos abandonaba su puesto como colaboradora de ‘Sálvame’ el pasado mes de mayo de 2019 después del trato que había recibido su hermana Carmen Borrego durante su participación en ‘Sálvame Okupa’. Ahora, más de un año después de aquel difícil momento, la ahora colaboradora de ‘Viva la vida’ habla más sincera que nunca sobre aquel gran cambio en su carrera profesional que trajo consigo tiempos complicados para ella.

Terelu Campos, más sincera que nunca después de dejar ‘Sálvame’ | Foto: Telecinco.es

«Me fui de ‘Sálvame’ sin nada, fue un año dificilísimo», confiesa ella misma, asegurando que hasta que comenzó a trabajar en el programa ahora presentado por Toñi Moreno pasó unos meses complicado: «Estuve esos meses sin trabajo«. Fue entonces cuando se replanteó su decisión: «Yo me fui y cuando llevaba unas semanas dije: ‘¿Qué has hecho?’«. La colaboradora no estaba preparada económicamente para estar sin trabajar: «Yo no tenía un respaldo y hubo un momento que me asusté. Me dio un poco de vértigo.

Pero, a pesar de ello, la hija de María Teresa Campos asegura tener muy claro que no se planteó nunca volver: «No vuelvo, no porque piensen que vuelvo con el rabo entre las piernas, sino porque estoy en otra etapa diferente, quiero seguir apostando por cosas nuevas«.

Terelu Campos no se plantea volver a ‘Sálvame’ | Foto: Telecinco.es

La televisiva asegura que su decisión la tomó cuando «todo se empezó a embarrar y a mí me resultó agotador«, algo que empezó a también empezó a entrar en conflicto con sus propios principios: «Me revelo contras las injusticias. He intentado olvidar los comentarios porque no se puede vivir en el rencor y yo no soy nada rencorosa, nada envidiosa y nada vengativa».

El importante papel de los Javis en esta decisión

Aunque la colaboradora se vio empujada a salir de las tardes de Telecinco por la actitud sus compañeros tenían en contra de su hermana, la idea de irse llevaba un tiempo rondando en su cabeza: «Fue una decisión que se tomó en el momento, pero llevaba un tiempo rondando por mi cabeza«. La madre de Alejandra Rubio asegura que en esa decisión tuvieron un importante papel Javier Calvo y Javier Ambrossi, directores de ‘Paquita Salas’, serie en la que Terelu Campos interpretó a Bárbara Valiente: «Rodar con los Javis en ‘Paquita Salas’ descubrí un mundo en el que fui feliz, un ambiente de buen rollo, aprendí tanto«.