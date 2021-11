Terelu Campos cuenta una anécdota con la reina Sofía en el momento más agridulce de su madre

María Teresa Campos daba uno de los pasos más importantes de su vida el pasado jueves. La periodista decía adiós a su conocidísima mansión ubicada en la lujosa zona de Las Rozas. Una venta que ha sido muy difícil de conseguir pero que al fin se ha logrado, poniendo el broche de oro a una etapa más en la vida de la presentadora.

Las paredes de esta casa guardan algunos de los mejores y de los peores recuerdos de los últimos veinte años de la vida de la matriarca del clan Campos. La venta ha supuesto una montaña rusa de emociones encontradas para la madre de Carmen Borrego, y así lo contaba la propia Teresa Campos en el plató de Viva la vida: “Ha sido una despedida muy agridulce, más agria que dulce por todos los recuerdos de toda una vida, mucho trabajo…” confesaba a Emma García. De hecho, el presidente de la nueva urbanización de la abuela de Alejandra Rubio ha sido de lo más empático con ella y le ha dedicado un bonito recibimiento que Terelu ha querido destacar con sus compañeros: “Estuvo especialmente cariñoso, le dijo que la iban a cuidar mucho, que estaban encantados de que estuviera en su urbanización y Teresa se emocionó mucho”, explicaba.

La antigua y majestuosa vivienda de Teresa es fruto de 65 años de trabajo y sacrificio por parte de la ex de Bigote Arrocet, que invirtió todos sus ahorros en ese inmueble al que guarda un cariño de lo más especial. Por ello, es inevitable que tanto ella como Terelu sientan cierto dolor al tener que despedirse tan drásticamente del que fue su hogar durante tanto tiempo. La hermana de Carmen Borrego aseguraba que en plena mudanza el pasado jueves, “su madre no era consciente de muchas cosas: “Tengo un sabor más amargo por lo mal que lo ha pasado ella. Son 65 años de trabajo de una persona”. Un esfuerzo que tampoco pasó por alto la mismísima reina Sofía, que en una recepción entabló una amistad con María Teresa en la que quiso darle un consejo: “Teresa no paras de trabajar, te veo por la mañana, por la tarde y te oigo en la radio también”, aseguraba Terelu. “Siempre que he visto a la reina Sofía me ha preguntado por mi madre”.

Tanto trabajo sin descanso tenía sus consecuencias, y después de tantos años al pie del cañón la que fuera presentadora de Qué tiempo tan feliz necesitaba un merecido descanso para que su salud no corriera peligro. Así lo contaba la madre de Alejandra Rubio en Viva la vida junto a una pequeña historia que lo corroboraba: “Mi madre se dio cuenta de que tenía que parar cuando yendo por la carretera de La Coruña se quedaba dormida conduciendo”.

No obstante, Terelu Campos siempre ha sido y será uno de los mayores apoyos de su madre. Con el paso de los años, la relación maternofilial se ha estrechado más que nunca y la hija está dispuesta a cuidar y ayudar a María Teresa en todo lo que necesite: “Mi madre está ahora conmigo. Ella no está en las condiciones para estar en esa casa. Mi madre tiene su habitación en mi casa”. Y es que Terelu quiere asegurarse de que mientras se ultiman los últimos detalles de la nueva residencia de su madre, esta “esté contenta”.