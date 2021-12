Terelu Campos desmiente a Carmen Borrego en directo

Parecía que la Navidad había llegado para unir a las Campos. Así mismo lo confirmaba Carmen Borrego en el último programa de Sálvame, donde aprovechó para asegurar que tenía previsto acudir a la casa de Terelu para pasar una Nochebuena en familia dejando atrás los roces entre ambas. Una información dada por Kiko Hernández ponía en entredicho la cena navideña de las Campos, que finalmente no tuvo lugar por el motivo que ha explicado hoy Terelu en Viva la vida.

Al comienzo del programa, la hija mayor de María Teresa Campos confirmaba que “la Nochebuena de las Campos había sido tranquila”. Unas palabras que causaban aún mayor duda sobre cómo había sido la supuesta cena de la familia y Emma García quiso solventarlo: “¿Os habéis reunido?”, a lo que Terelu respondía: “No. Ha habido una razón de peso para no reunirnos. Cuando alguien tiene contacto con un positivo en coronavirus, la precaución es lo primero. Es de sentido común. Mi madre tiene 80 años, venía a mi casa y ellos tuvieron contacto con un positivo. Nos hicimos la prueba y luego no nos movimos de casa al ver que éramos negativo”, contaba la colaboradora. Aún así, aseguró que estaba previsto que tanto Carmen como su marido fueran a su casa para disfrutar de la Nochebuena junto al resto de la familia, sin importar los rifirrafes de los últimos meses.

Alejandra Rubio miraba la situación desde una perspectiva más positiva. La joven también ha acudido al plató de Viva la vida en virtud de colaboradora, donde ha aprovechado para sacar la mejor parte de lo sucedido: “Lo que sucede, conviene. Quizás no debíamos juntarnos ese día. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Creo que hay que hablar mejor las cosas primero”, zanjaba, mientras su madre no podía evitar contener un rostro bastante serio.

Una reconciliación que no llega

Pese a que hace tan solo dos días Carmen Borrego aseguraba que había hablado con Terelu sobre los problemas en los que se habían visto envueltas en las últimas semanas, la primogénita de María Teresa ha querido negar rotundamente esas afirmaciones: “Yo no he mantenido ningún tipo de conversación con respecto al conflicto que se ha generado en los últimos meses. Nunca jamás en la vida hemos hablado de esto. Hemos quedado para hablar, pero por determinadas circunstancias se han tenido que cambiar las fechas por temas de trabajo”, aclaraba la colaboradora. Más conciliadora se mostró su hija, que también confirmó no haber mantenido ningún tipo de conversación con su tía sobre lo ocurrido, mientras quitaba hierro al asunto confiando en que Borrego probablemente no se refería a una conversación sobre sus asuntos personales cuando lo dijo en Sálvame.

Quien sí pudo disfrutar de la compañía de Terelu en Nochebuena fue María Teresa. La presentadora fue captada por las cámaras de Viva la vida mientras se dirigía al domicilio de Terelu, aunque no pudo vivir en primera persona el acercamiento entre sus dos hijas. Y es que resulta bastante raro que la hermana pequeña no supiera que finalmente no se reuniría con el resto de su familia a tan solo unas horas de que tuviera lugar la esperadísima cena.