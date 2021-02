[embedded content] [embedded content] [embedded content]

Terelu Campos estalla al enterarse que se está cuestionando el apoyo de Alejandra como hija cuando ella estuvo mal: “Mira, por ahí sí que no paso. Solo sigo eso, por ahí ya no paso. Que se enmierde a mi hija con una barbaridad como esa, hay que ser muy sinvergüenza. Solo tengo que decir eso. Se acabó“. En cuanto al encuentro de su hermana Carmen y su hija Alejandra, Terelu sentencia: “No hablo de tonterías, nos conocemos de hace muchos años, tú y yo y no hablo de tonterías”.