Terelu Campos estalla contra su hija Alejandra: «Lo de la puñetera familia, se habla en privado»

Alejandra Rubio está cansada de guardar silencio

> Tras los muchos comentarios que ha habido acerca de la relación entre Alejandra Rubio y su tía Carmen Borrego en las últimas semanas, la situación ha terminado por explotar. Y es que este sábado se han sentado en el plató de Viva la vida la joven y su madre, Terelu Campos, lo que provocaba que ambas terminaran discutiendo sobre el tema y defendiendo diferentes posturas.

Por un lado, Alejandra quería defender su libertad de poder hablar sobre cualquier tema sin tener miedo de que eso pudiese llevarle a una bronca con Carmen o el resto de la familia. “Yo no te he dicho que te posiciones”, le recriminaba a su madre. “Yo tengo un punto de vista diferente. Lo único que quiero es sentirme libre de decir lo que pienso, y lo último que quiero es hacer daño a alguien de mi familia. Cada una tiene su manera de pensar. Yo no voy a venir aquí a mentir a nadie, y no voy a fingir ser alguien que no soy”, afirmaba la hija de Terelu intentando dejar muy claro lo que siente.

“Yo no voy a disimular o hacer ver que tengo una buena relación con mi tía, cuando no es así. No va con mi forma de ser. Ya hablaré con ella, y se arreglará o no, pero quiero que respeten mis decisiones”, defendía la joven. “Yo no dije que no soportara a mi tía, hasta ese punto no llega. Yo no digo que tenga mala relación, sino que no tengo relación. No la veo y fin. A mi madre la veo todos los días, y es verdad que hay cosas que me han molestado en referencia a ella”. Y es que a pesar de este gesto de valentía frente a su madre, Alejandra también reconocía tenerle miedo. “Tengo miedo de compartir plató con ella, porque cuando me lanza una mirada…”, añadía entre risas. “Anda que no es peleona mi madre…”, ha insinuado para calmar los ánimos.

Siguiente: Terelu Campos le para los pies a su hija Alejandra