Terelu Campos habla de su hermano «anónimo, pero no secreto»

Terelu Campos se lió ayer, y bastante, al intentar defender al hermano del que habló Antonio David Flores en Sálvame. Ya a mediodía, la sagaz María Patiño envió a Málaga a una incauta reportera a la zona donde se cree que vive este señor. Con un comentario que parecía haber sido dicho por Sherlock Holmes, «sí María, nos han dicho que es más o menos alto y con la cara redonda», comenzaba la caza y captura, infructuosa, del personaje más buscado.

Por la tarde, Terelu se centró en intentar defender lo indefendible masacrando el diccionario y no dando pie con bola. Los nervios están a flor de piel y se entiende su reacción.

Con lo que no sabemos calificar si como ejercicio de cinismo o de deslumbrante falta de conocimiento del lenguaje, indicó que su hermano es «anónimo, pero no secreto». Que sepamos, al menos eso dice el diccionario de la RAE, su hermano tiene un nombre y si vive en secreto es porque pasa de dar la cara en televisión. Eso de que no es secreto pues no se lo cree ni ella ya que si Antonio David no dice nada seguiríamos sin habernos enterado de su existencia.

Insistía en su error a la hora de indicar que «lo único que hemos hecho es respetar la decisión de una persona anónima. De un padre que nunca fue público y de una madre anónima». Que sepamos, todos tienen nombre y habría sido mejor decir que respeta la decisión de personas ajenas a este mundo de la televisión y que no quieren participar en el mismo.

Terminar indicando que no quieren esconder nada, después de décadas haciéndolo, y que no se le de bombo al tema (¿por qué sí se puede hablar de Rocío Flores y de Antonio David cuando les apetece?) no deja de confirmar que Telecinco es casi el cortijo en el que hacen y deshacen lo que les apetece. Lo malo es que Flores tiene metralla suficiente para desmontar a las que apoyan a Rocío Carrasco y se están temiendo que el cántaro ha ido ya demasiadas veces a la fuente. Seguiremos informando.

