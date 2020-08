Terelu Campos: «llevo seis años sin tener relaciones»

Terelu Campos ha declarado que lleva seis años sin tener relaciones íntimas, pero que no se arrepiente de nada en este aspecto.

Terelu Campos ha declarado que lleva seis años sin tener relaciones íntimas, pero que no se arrepiente de nada en este aspecto. Así lo reconocía en Viva la Vida donde sorprendía a todo el mundo hablando claro del tema.

«Llevo seis años sin tener relaciones, miento, hace como tres años y medio tuve un rollito, un día». Tras esta primera frase continuó exponiendo su opinión sobre su vida íntima.

«¿Vosotros qué sabéis lo que yo he vivido?. Tú ten en cuenta que yo he tenido relaciones relativamente largas». Sin embargo, tuvo una etapa de dos años en las que prefería el refregón al amor, actitud de la que reconoce «estar de vuelta».

«Está feo decirlo, pero es así, actué en ese momento como un hombre joven que no quiere pareja. No tenía sentimientos, te das cuenta que no te pueden hacer daño porque no te implicas emocionalmente. Que no te llamen te importa un pimiento. Fue el momento mejor de mi vida siendo yo muy pero que muy conocida y nadie me pilló en nada».

No dudaba en indicar que hay hombres maravillosos, pero que no son para ella. «¿Por qué pensáis que solo el amor de una pareja es lo que te da la felicidad en la vida?». Subrayó cómo fue su abandono de Sálvame y lo que le supuso ya que no tenía ningún tipo de apoyo económico. Ahora parece estar más estable y dedicada a una profesión que adora y que le ha valido para convertirse en una de las grandes profesionales del medio. Esperamos tu opinión sobre sus declaraciones.

