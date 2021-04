Terelu Campos, muestra su preocupación por Rocío Flores

‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, está causando daños colaterales. La docu-serie de Rocío Carrasco en la que narra su verdad y cómo vivió su separación con Antonio David Flores, también ha colocado en el ojo del huracán a su hija, Rocío Flores, con quien no se habla desde hace varios años. Terelu Campos que es amiga íntima de la hija de ‘La más grande’ y que sabe de primera mano lo que ha sufrido, ha confesado cierta preocupación por la joven, ya que no tiene que ser nada fácil la situación familiar por la que está pasando.

«Aunque ella haya creído lo que ha contado su madre, no puede darle la vuelta de la noche de la mañana. ¿Tú sabes lo que tiene que tener en la cabeza ahora mismo?», ha expresado Terelu Campos este sábado en ‘Viva la Vida’. «¿De verdad pensáis que yo no pienso en esa niña? ¿Pensáis que yo soy una desalmada que le haría daño a esa niña? La vida está llena de sinsabores y de cosas terribles», ha añadido con cierta preocupación. «Estoy segura de que lo está pasando mal», ha sentenciado la colaboradora que ha sido muy prudente con las palabras que ha dicho.



Terelu Campos siempre se ha mantenido al margen sobre lo que ha vivido la hija de Pedro Carrasco, pues la discreción en todo lo relacionado con este tema siempre lo ha tenido presente, y por supuesto, sufrido en silencio. Tras la emisión de los primeros episodios del famoso documental, la hija de María Teresa Campos declaró a Emma García que tenía ganas de que Rociíto contara su verdad y rompiera el silencio que había mantenido durante 25 años. “Está procesando todo”, dijo en nombre de su amiga.

Durante el directo y tras hacer estas declaraciones sobre Rocío Flores, la madre de Alejandra Rubio ha roto ha llorar cuando le han puesto un vídeo de David Flores, el otro hijo de Rocío. Terelu no ha podido mediar palabra y ha roto a llorar, lo que ha provocado un profundo silencio en el plató. «Estoy segura que David ama con locura a su madre. Ese niño siempre ha recibido el amor y los cuidados que tenía que recibir por parte de su madre. Sin lugar a dudas», ha expresado después.

La hermana de Carmen Borrego ha querido detallar el motivo por el cual se ha emocionado tanto. «Ese niño me duele a mi mucho porque he tenido la oportunidad de vivir cosas muy bonitas», ha confesado sin querer entrar en más detalles. Esta no es la primera vez que la hija de María Teresa brota a llorar por David Flores. El pasado fin de semana, José Antonio Avilés le recordó que hoy en día el joven -pese a llevar años sin verse- se refiere a ella como “tía” y la colaboradora no aguantó y abandonó su silla porque la emoción se apoderó de ella.