Terelu Campos revela algunos secretos sexuales: «Echo de menos la compenetración»

Terelu Campos se ha convertido en una de las invitadas -desde casa- del programa de Youtube de Cristina Rodríguez llamado ‘Una habitación propia’. Y ha sido en dicho espacio donde ha hablado con otras mujeres como Carmen Lomana, Carla Hinojosa o Daniela Blume sobre sus vidas sexuales, abriéndose en canal durante el confinamiento.

Terelu Campos en el programa final de ‘Aquellos maravillosos años’

Por lo pronto, es más que sabido que Terelu Campos no está abierta al amor ni a tener una relación, aunque sea efímera, con un hombre. Eso sí, parece que ha decidido abrirse de golpe y revelar algunos aspectos íntimos, hablando de juguetes sexuales, orgasmos o de la primera vez que tuvo una relación sexual, remontándose a su juventud.

Y esta conversación ha servido para que Carmen Lomana dé algunos consejos a Terely, diciéndole que utilice algunos juguetes, pero no le ha hecho mucha gracia. «Primero lo pruebas tú y luego me llamas y me lo cuentas», le ha dicho a Lomana sobre este tema. Más allá de esto, han comenzado a hablar de orgasmos, diciendo: «Puede ser un gesto de generosidad y de amor». Tampoco ha mostrado pudor al hablar de su primera vez, algo que ha recordado con nostalgia: «Cuando tuve mi primera relación sexual no entendía cómo le podía gustar a la gente».

Terelu Campos participando en el espacio de Cristina Rodríguez/ Foto: Youtube

Pero una cosa por lo que no va a pasar es por hacer un trío porque no le llama en absoluto: «Nunca he hecho un trío, no me ha llamado, no he tenido esa inquietud», ha revelado al mismo tiempo que ha dicho que si lo hubiera hecho lo diría, porque es algo que no le parece mal. «De hacerlo preferiría un hombre y dos mujeres, veo una parte más sensual de esta forma», ha añadido.

Echa de menos el afecto y el cariño de un hombre

Lejos de estos temas, parece que aunque no quiera a un hombre en su vida, sí que echa de menos algunas cosas: «Echo más de menos el afecto de un hombre que el sexo con un hombre. En la sexualidad puedes proporcionarte tú el placer o con alguien de forma esporádica, pero sí echo de menos el afecto, la compenetración, el cariño, remar a favor o sentir que ante un problema no estás sola».