Terelu Campos revela quién es el hombre de su vida

El primer programa de nuevo ‘Hormigas blancas’ de Telecinco ha tenido como protagonista a Ana Obregón. A lo largo del documental, además de repasar su carrera profesional, también se ha hecho un repaso por los hombres con los que ha compartido su vida, preguntándose en la mesa de debate moderada por Carlota Corredera por quién ha sido el hombre de su vida.

A este respecto, Terelu Campos ha considera que el hombre de su vida era Alessandro Lequio, el padre de su hijo Álex Lequio. Considera que aunque pueda haber amador a muchos otros hombres, el padre de su hijo siempre será el más importante por lo que, evidentemente, eso supone.

Terelu Campos hablando del hombre de su vida / Telecinco.es

«Son un ejemplo, me quito el sombrero con que hayan permanecido siempre juntos a pesar de la separación«, ha comentado Belén Esteban, considerando que son un ejemplo de expareja que consigue superar sus problemas y mantenerse unidos por el bien de su hijo en común, siendo ‘una familia’.

Terelu: «Es el que te ha dado lo más importante»

Por su parte, Terelu Campos ha querido ponerse ella misma de ejemplo para razonar su opinión: «A mí siempre que me han preguntado por quién es el amor de mi vida siempre he dicho que es el padre de mi hija. Es el más importante de mi vida porque es con el que he tenido a lo más importante de mi vida. No tiene por qué ser el que más quieras sino el que te ha dado lo más importante», ha asegurado.

Alejandra Rubio, Terelu Campos y Alejandro Rubio en el cumpleaños de la joven

Y desde luego que también cumple con esa premisa de dejar a un lado todo por el bien de su hija Alejandra Rubio. Terelu Campos y su exmarido Alejandro Rubio siempre han sido un ejemplo de expareja bien avenida, dejándose ver juntos en los momentos más importantes de la vida de su hija, pero también en los mejores y peores momentos de sus propias vidas personales.