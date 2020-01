Terelu Campos se defiende en ‘Viva la Vida’ tras hablar de Carmen Borrego y de Bigote Arrocet

Después de que se emitieran las imágenes en las que Terelu Campos aparece discutiendo junto a su hija en una terraza y el programa ‘Sálvame’ a través de un lector de labios averiguara que la periodista estaba hablando de Carmen Borrego y Edmundo Arrocet, esta ha hablado del tema por primera vez en el programa ‘Viva la Vida’. La malagueña ha sido muy directa en este tema y ha declarado: «Las conversaciones que tengo con mi hija son con mi hija y no les pertenecen a nadie«.

Diego Arrabal ha explicado que después de que se emitieran estas imágenes tiene la sensación de que la malagueña piensa que la prensa le han faltado el respeto. Ante este comentario, Emma García ha explicado que este tema le ha afectado hasta el punto de que fue la misma Terelu quien tuvo que enviar un comunicado para que esas imágenes dejaran de emitirse.

Terelu Campos viendo las imágenes de su enfado con el reportero de su programa/Foto: telecinco.es

El enfado de Terelu con la prensa

La colaboradora también ha tenido que dar explicaciones de la reacción que tuvo con un compañero de su programa ya que después de que este le formulara la pregunta de cuándo acudirá Edmundo Arrocet a recoger sus pertenencias de la casa de su madre, esta respondió muy cabreada: «Qué pesadilla«, a la misma vez que da un portazo en el local al que se introduce.

La malagueña ha pedido disculpas al programa y ha explicado que ese mismo día estuvo en todo momento seguida por la prensa. «Al principio llevaba un coche de prensa y de uno se convirtió en cuatro. No sabes lo que fue la mañana entera así, entonces estaba un poquito caliente. Me fui a casa y luego me fui a comer y yo pensaba que estaba tranquila. Y ya cuando quedo con mi hija y de pronto los veo y digo: ‘¿Aquí otra vez?’. Además era un sitio donde yo siempre he estado tranquila, entonces era el último sitio donde yo esperaba encontrarme a la prensa».