Terelu Campos se pronuncia sobre Rocío Flores: «He echado de menos un poco más de sinceridad»

Rocío Flores ha permanecido todo el concurso de ‘Supervivientes 2020’ en el ojo del huracán, porque la audiencia estaba deseando saber qué iba a pasar en lo que respecta a su relación con Rocío Carrasco, su madre. La concursante apenas ha hablado de esa relación que tantos misterios tiene y que casi nadie entiende, puesto que pocas personas llegan a comprender que una madre no llegue a perdonar a su hija ni a un hijo que, al parecer, no tuvo culpa de nada.

Poco a poco la joven ha ido haciendo su concurso y ha recalcado en más de una ocasión, sobre todo al final de la experiencia, que tiene muchas ganas de reconciliarse con su madre y que está cansada de guerras. Sin embargo, después de haberse mostrado dispuesta a un momento de unión, la parte de Rocío Carrasco no está muy de acuerdo con las cosas que dice Rocío Flores, como es el caso de Terelu Campos: «He echado de menos en Rocío Flores un poco más de sinceridad», aseguraba en ‘Viva la vida’ mojándose por primera vez sobre el tema.

Terelu hablando de Rocío Flores en ‘Viva la vida’ | Foto: telecinco.es

«Creo que no lo ha hecho por lo que pueda pensar su padre o que su padre se pueda sentir traicionado por ella», decía la colaboradora. «Estuvo a nada de tener un acto de sinceridad y no lo ha hecho por no dañar a su padre. Públicamente madre e hija no deben pedirse perdón y en privado todo el mundo debería hacerlo«, añadía. Tras estas palabras, Kiko Matamoros no dudaba en decir que qué culpa tenía David, el hermano pequeño, de todo lo que estaba sucediendo y Terelu respondía: «Por ahí no. Por David yo me muero y se me crea un nudo en el estómago».

Una esperanza en el futuro

Rocío Flores está viviendo un momento de lo más emocionante en el concurso porque han entrado en la recta final y todo son recuerdos y situaciones vividas. El programa les ha llevado a las localizaciones que han significado algo para ellos y en el caso de Rocío Flores ha ido hasta un pedrusco con un árbol encima: «Aquí empezó todo. Aquí descubrí un mundo que me encanta», decía emocionada la concursante. «A pesar del dolor siempre hay que aprender a dejar todo atrás y a empezar de cero. He podido reflexionar y a partir de ahora quiero que cambien muchas cosas respecto a mi familia», decía llorando.

Rocío Flores en la roca del árbol | Foto: telecinco.es

Además, los concursantes han celebrado la ceremonia del fuego y en la hoguera han quemado los deseos que quieren que se cumplan. Rocío Flores no podía contener las lágrimas y decía: «Lo más importante es la unión familiar y eso conlleva retomar relaciones que a día de hoy no tengo y básicamente es tener a mi familia conmigo, estar tranquilos y bien. Basta de guerras. Nunca he deseado tanto algo como esto que he lanzado al fuego y espero que ‘Supervivientes’ cumpla mi deseo«.