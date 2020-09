Terelu Campos, sobre la entrevista de Carmen Borrego: «Si me pronuncio violaría mi equilibrio emocional»

La tarde en ‘Viva la vida’ se avecinaba complicada para las hermanas Campos, puesto que iban a tener que pronunciarse sobre la sonada entrevista de Carmen Borrego en Lecturas. La colaboradora ha dado grandes titulares en la revista que no han dejado a nadie indiferente y ha reaparecido en su programa para dar las explicaciones pertinentes sobre el tema.

Sin embargo, no ha sido la primera entrar, sino que han sido Terelu Campos y Alejandra Rubio las que han tenido que dar la cara ante las palabras de Carmen Borrego. Era Terelu la que comenzaba: «Ya sabes cuál va a ser mi respuesta. Es mi hermana. Es lo único que tengo que decir. A partir de ahí los que debéis hablar sois los demás. Mi opinión aquí tiene interés pero en el caso de que yo tuviera que decirle algo a mi hermana nunca lo haría públicamente, ni de mi hermana, ni de nadie de mi familia».

Terelu Campos habla de la entrevista de su hermana | Foto: telecinco.es

La colaboradora añadía: «Son mis principios y perdería mi equilibro y yo necesito, como todo ser humano, tener un equilibrio. Si yo violara eso, violaría mi equilibrio emocional. Cualquier cosa que yo diga de mi hermana… No puedo hacerlo». Por su parte, Alejandra Rubio, de quien también ha hablado en la entrevista, ha dicho: «Cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana. Lo que haga ella a mí me afectará en el tema familiar. Creo que hay que estar separadas. Si ella quiere dar su opinión en una entrevista pues bien. Yo lo único que pido es que nos separen. Claro que me ha sorprendido, como a todo el mundo».

Enfrentamiento nada más empezar

Uno de los colaboradores más guerreros ha sido Diego Arrabal y a poco de dar comienzo el programa Emma García ya ha tenido que pararle los pies. Al pedir un titular, Arrabal decía: «No me gusta trabajar con una fracasada». Esto ha molestado mucho a Terelu Campos, que no ha dudado en abandonar el plató excusándose diciendo que iba a beber agua. Por su parte, la presentadora ha terminado estallando y ha mandado ‘a la mierda’ al colaborador porque no iba a consentir que nadie insultara.

Terelu abandona el plató de ‘Viva la vida’ | Foto: telecinco.es

Por su parte, Isabel Rábago, íntima amiga de Rocío Carrasco, también se ha pronunciado sobre la entrevista de Carmen Borrego y el famoso titular de ‘Rocío Carrasco nunca va a perdonar a Rocío Flores’: «No me ha sorprendido la entrevista. Sí me ha sorprendido el titular de la exclusiva. Lo he entendido como una opinión personal pero era innecesario. Coloca a Rocío Carrasco en una situación que ella desde su casa está guardando silencio».