Terelu Campos sobre ‘Sálvame’: «Si ahora toca machacarme a mí, que me machaquen»

De nuevo la familia Campos se ha vuelto a convertir en el tema de conversación en las tardes de ‘Sálvame’. El salto de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, a primera línea de televisión ya está trayendo cola. Su supuesta relación sentimental con Suso Álvarez, las declaraciones públicas de su exnovio, los supuestos insultos a Lydia Lozano… Pero parece que para muchos esta forma de comportarse de la joven tiene mucho que ver con la familia de la que procede. O al menos así lo apuntan algunos compañeros de ‘Sálvame’.

María Patiño, muy enfadada con las palabras de Terelu Campos | Foto: Telecinco.es

Pero sin duda la piedra en el zapato de la famosa familia televisiva ahora mismo es Miguel Frigenti, quien ha puesto los insultos a Lydia Lozano encima de la mesa. Kiko Jiménez también sacó a la luz unos calificativos despectivos que el joven hizo sobre Terelu Campos cuando escribía para FormulaTV llegando a llamarle «elitista», «clasista», «egocéntrica», lo que ha vuelto a poner a la excolaboradora en boca de los que un día fueron sus compañeros.

Terelu Campos ha hablado sobre el tema con Marta López, también colaboradora en ‘Sálvame’, quien ha trasmitido sus palabras sobre toda la polémica: «Si ahora toca machacarme a mí, que me machaquen, allá cada uno con su conciencia«, y añadía: «A cada uno le diré lo que tenga que decir donde se lo tenga que decir», reproducía su compañera.

Laura Fa no ha dudado en cargar contra Terelu Campos | Foto: Telecinco.es

Estas palabras no sentaron nada bien en plató y María Patiño no dudo en responder en directo a la actitud de la hermana de Carmen Borrego: «Estoy harta de las lecciones que me viene a dar a casa«, decía muy enfadada. Pero para esto también tenía respuesta Marta López: «¿Tú te crees que no hacéis daño? ¿Que es de piedra?», le replicaba.

Pero si lo que se había dicho hasta ahora le había dolido a Terelu, durante la tarde más colaboradores daría su opinión en directo y no sería precisamente buena: «Se cree superior a muchos de los compañeros y se cree superior a compañeros que ahora presentan y que ella cree que lo haría mejor. Cree que lo haría mejor que Paz Padilla«, apuntaba Laura Fa. «Como tertuliana es mucho mejor que como presentadora», añadía.

Gema López, mucho más amable con Terelu Campos | Foto: Telecinco.es

Por su parte, Gema López ha sido mucho más amable con la que fue su compañera y simplemente apuntó que sí creía que es soberbia, pero ese también es un calificativo que se aplicaría a ella misma. La colaboradora no dudó en reconocerle su gran trayectoria profesional y apuntó: «Ella me dio una oportunidad importante y esto lo ha impedido que sea crítica con ella y que le haya dicho las cosas que no me hayan gustado«, se excusaba.

El gran enfado de María Teresa Campos

La primera en poner el grito en el cielo ante esta situación fue María Teresa Campos, que muy enfadada llamó a Jorge Javier Vázquez y acabó reprochando en directo la actitud que están tenido con ella, con sus hijas y con su nieta: «Sencillamente, bastante tenemos con todo lo que estamos pasando para que encima también ahí se ensañen con nosotros y encima tengan la ‘cosa’ de llamarme a mí por si quiero entrar a hablar. Yo no tengo ganas de nada porque estoy aquí con el miedo en el cuerpo con todo esto«, decía la famosa presentadora.