Terelu Campos vuelve a defender a Bigote Arrocet: «Jamás le he reprochado nada»

Terelu Campos ha acudido al plató de ‘Viva la Vida’ para defenderse de los ataques que Kiko Hernández ha vertido sobre ella y sobre su hermana, a las que catalogaba de haber «fundido la imagen de María Teresa Campos» y de haberse aprovechado de su figura para obtener dinero, algo que la hija de la presentadora ha admitido que le ha dolido y que no se lo esperaba.

«Me da hasta vergüenza, siento vergüenza de que alguien sea capaz de poder pronunciar todas esas barbaridades y maldades. Yo he trabajado toda mi vida, nadie me puede decir eso», confesaba la colaboradora, que decía que por estos motivos no veía ‘Sálvame’: «¿Alguien puede pensar que yo me puedo sentar por las tardes a ver esto, a ver una injusticia detrás de otra, a ver que un compañero tuyo de casi 10 años con el que nunca he tenido un más y un menos dice esto?», preguntaba la hija de María Teresa Campos.

Kiko Hernández y Terelu Campos | Foto: Telecinco.es

La colaboradora se mostró dolida y ofendida a partes iguales y desmintió que ella se hubiese aprovechado de la imagen de su madre para obtener algún beneficio económico, insistiendo en que que lo que el colaborador de ‘Sálvame’ estaba diciendo de ella no tenía ningún tipo de justificación: «No hay justificación alguna para verter esa clase de afirmaciones. El porqué lo hace me da igual, lo que tengo claro es que de mi boca jamás ha salido ni saldrá algo así ni a mi peor enemigo», afirmó.

Asimismo Terelu dijo que no se esperaba estas palabras del colaborador de ‘Sálvame’ y que él mismo se retrataba con lo que estaba diciendo: «La persona que hace esto se desacredita ella sola, es más descrédito quien hace esto que a quien pretende ofender«, aseguró Campos.

Terelu vuelve a defender a Edmundo

De igual forma Terelu quiso explicar que ella no iba a hablar de la relación de su madre con Edmundo Arrocet y que no pretendía hacer ninguna exclusiva con la que beneficiarse económicamente: «Yo no voy a hacer una exclusiva hablando de mi madre, no lo hago aquí que es mi trabajo, no lo voy a hacer en otro lado, no tengo ninguna propuesta de una exclusiva», afirmó la colaboradora que también aprovechó este momento para defender nuevamente al ex de su madre.

Terelu Campos en ‘Viva la Vida’ | Foto: Telecinco.es

«Jamás en la vida he tenido un reproche de Edmundo y jamás en la vida le he reprochado nada, cuando le he necesitado Edmundo ha estado ahí«, aseguró Terelu que también explicó que no le gusta escuchar que digan que el humorista «ha huido» porque, según ella, eso «no se corresponde con la realidad»: «No se puede tirar por tierra a una persona«.