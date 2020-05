Terelu Campos vuelve a ‘Viva la vida’ con cambio de look y defensa de José Antonio Avilés

Cuando comenzó el estado de emergencia y se decretó el confinamiento, Terelu Campos se encerró en su casa con María Teresa Campos. A pesar de que podía haber seguido acudiendo a su puesto de trabajo en ‘Viva la vida’, puso por delante la salud y se quedó en casa durante dos meses.

Terelu Campos luce nuevo look en ‘Viva la vida’ | Foto: Telecinco.es

Sin embargo, una vez ha comenzado la desescalada y viendo que se encuentra bien, que su madre también está bien y que tenía ganas de volver al trabajo, ha regresado a ‘Viva la vida’, donde formó parte del equipo de colaboradores del sábado 9 de mayo de 2020, donde el tema estrella fue José Antonio Avilés.

Terelu Campos ha sorprendido al lucir el pelo de color naranja. Aunque es morena, hace ya tantos años que se tiñó de rubia que nadie recuerda cómo era su color natural. Para su vuelta ha optado por un cambio de look absoluto y ha apostado por un tono naranja muy favorecedor que de hecho quiere ampliar para tenerlo más anaranjado todavía.

Su defensa de José Antonio Avilés

Más allá de su look, la colaboradora tenía ganas de hablar y ha hablado sobre José Antonio Avilés, que está siendo cuestionado profesionalmente. Para empezar, ha defendido que Carmen, madre de Avilés, se calle y no quiere meterse en esta historia: «Bastante tiene con aguantar el tipo. Carmen no quiere hablar de la vida privada de su hijo».

Terelu Campos habla sobre José Antonio Avilés | Foto: Telecinco.es

«Avilés no me ha estafado, no me ha hecho nada. No voy a cuestionar si lo ha hecho a otros compañeros», ha señalado, además de comentar que no cree que haya puesto una pistola en el pecho a las personas a las que consiguió entrevistar. Por otro lado, ha hablado de otra información que le llegó de José Antonio Avilés: «Iba a la Starlite de estrella. Si ha sido más listo y lo ha conseguido, eso no es ningún delito. Si iba de estrella y se lo han consentido, ¿cuál es el problema? ¿Que ha tenido jeta? Pues la ha tenido. Lo que me preocupa son las estafas de verdad».