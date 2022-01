Terelu Campos y Carmen Borrego empiezan el año con una reconciliación

Tan solo llevamos unas horas de 2022, pero este año ya ha comenzado a regalarnos momentazos que marcarán su transcurso. Tras meses y meses de continuas disputas, Terelu Campos y Carmen Borrego podrían haber llegado a firmar la paz de cara al Año Nuevo. Así lo ha confirmado la propia Alejandra Rubio en su aparición en Viva la vida, donde ha aprovechado para dar más detalles sobre el acercamiento entre las hijas de María Teresa Campos.

Habría sido durante la reunión en la comida de Año Nuevo cuando Terelu y Carmen habrían dado un paso hacia delante manteniendo una conversación muy esperada dentro del panorama televisivo. “Comieron y hablaron”, explicaba la colaboradora mientras dejaba entrever que esta charla había tenido lugar dentro del ámbito privado para evitar que a su abuela pudiera afectarle: “Fue una conversación normal. Había que dar ese paso antes de otras cosas”, apuntaba. Cabe destacar que este acercamiento estaba siendo muy deseado por parte de Terelu para que el ámbito familiar no se viera afectado, aunque por ahora todavía falta que Alejandra y Carmen encuentren otro momento en el que resolver sus diferencias: “Ellas estaban felices, pero falto yo”, asumía la hija de Alejandro Rubio. No obstante, asegura que ya han acercado posturas y que espera que su relación siga afianzándose con el paso de los días: “Ahora estoy muy tranquila. Felicité el año a mi tía y hablé con ella antes de fin de año. Me dijo que si podía hablar. Le dije que, por supuesto, que las cosas se iban a arreglar. Por mi parte se ha roto el hielo, también por parte de mi madre”, zanjaba con un rostro visiblemente alegre.

Lo cierto es que la influencer esperaba que tuviera lugar esta iniciativa entre ambas hermanas como agua de mayo al admitir que “ya era hora” de que se sentaran a hablar sobre sus rifirrafes. Además, la colaboradora ha confesado que esta reconciliación ha sido totalmente inesperada para todos los miembros de su familia: “No estaba planeado, lo estaba para más adelante. A mí me ha sorprendido”, indicaba. Y es que aunque en la comida navideña se encontraban presentes el marido de Carmen, José Carlos Bernal, y María Teresa Campos, las protagonistas de la enemistad decidieron abandonar la mesa momentáneamente para tratar algunas cuestiones de tú a tú.

Despedida definitiva del 2021

Tal vez el motivo por el que haya querido empezar el 2022 con buen pie junto a su hermana sea el de querer evitar que este nuevo año se convierta en la continuación del 2021. Terelu Campos se rompía ayer mismo en directo en Viva la vida al hacer balance de todo lo que había ocurrido en los últimos doce meses, incluyendo la impactante muerte de Mila Ximénez. Con respecto a los malentendidos con su hermana, la hija mayor de María Teresa Campos no quiso dar más detalles e intentó poner el punto y final al tema para evitar males mayores: “Nosotras hablamos todos los días y lo hacemos con absoluta normalidad. No hablamos del tema que tenemos pendiente porque no ha surgido y porque no ha habido ganas. (…) Quiero zanjar este tema ya. No voy a colaborar en este tema ni un solo día más, porque me hace mucho daño y se lo hacemos a otras personas que nos importan”, añadía.