Terelu Campos y Carmen Borrego se reencuentran en directo

Tras una época convulsa, parecía que Terelu Campos y Carmen Borrego habían hecho las paces, disfrutando de una etapa de armonía no solo en el plano personal, sino también en el laboral, pues trabajan juntas en el programa ‘Viva la vida’. Sin embargo, la tensión ha vuelto a instaurarse entre ellas y es que la mayor de ellas está molesta con su hermana por las últimas palabras que ha hecho sobre su hija, Alejandra Rubio, que también es colaboradora en el espacio de Telecinco.

«A lo mejor está más desquiciada ella que yo», le dijo a Jorge Javier Vázquez para referirse a su sobrina. «La oigo todos los fines de semana hablando de mí, por lo tanto bien le tiene que ir cuando habla de mí», añadió. Unas declaraciones que no han sentado nada bien a Terelu, como la propia Carmen ha dejado caer este martes en ‘Sálvame’, donde ha explicado que ahora mismo está enfadada con ella.

Si bien es un tema que de normal solucionarían en privado, se han reencontrado en pleno directo gracias al doble de Bigote Arrocet, que había visto a la colaboradora llegando al plató de ‘Secret Story’. Tras una primera incursión en solitario en la que la hija de María Teresa Campos optaba por mirar al frente e ignorar las palabras del cómico, llegaban a su lado Carmen y Jorge Javier Vázquez. «Carmen es mi hermana, mi familia es mi familia y es lo primero», ha respondido únicamente la televisiva, que no quería entrar al trapo, llegando a pedirles que se fueran «a vuestro programa». Ante el silencio de Terelu, que optaba por ponerse la mascarilla para no hacer declaraciones, era su hermana quien tomaba la palabra: «Yo estoy igual que ella, para mí, mi familia es lo más importante». «No quiero que ella se sienta mal. Si ella no quiere hablar… Además yo también he dicho que de la familia no hablaba».

Ya de vuelta al plató de ‘Sálvame’, Carmen aprovechaba para intentar relajar el ambiente, «yo sé que ella está enfadada y sé que el enfado se le va a pasar. Mi intención es que ese enfado se le pase, no cabrearla más. Nosotros tenemos cantidad de bronca, pero siempre la hemos solucionado. Y esta será una más que se solucionará. Creo que no hay un problema con ella para no ir a verla. Pero como pienso que las cosas se van a solucionar…», ha dicho.

Unas disculpas públicas

Para dejar claro que quiere que la situación se arregle entre ella y Terelu, Carmen no ha dudado en pedirle perdón públicamente. «Está enfada. Si le ha molestado, le pido disculpas, pero no lo he hecho con esa intención. Ponga la cara de mala leche o no la ponga». Y es que, según su opinión, sus palabras han sido sacadas de contexto y nunca quiso acusar a su sobrina de nada. «Yo no estoy mintiendo. Yo no quiero sacar el tema de mi sobrina, que no quiero seguir haciéndolo. Me lo sacaban en el programa donde trabajaba y ahora me lo sacan aquí», ha afirmado.