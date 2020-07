Terelu Campos y María Patiño zanjan la polémica sobre su amistad: «Me alegré de haberla desbloqueado»

No hace falta que pase nada grave entre dos colaboradores de ‘Sálvame’ para que se monte un lío y esto es lo que ha sucedido con Terelu Campos y María Patiño. Si ya su relación estaba un poco torcida ahora las cosas han ido a peor, sobre todo después de la ausencia de la colaboradora de ‘Sálvame’ en la cena que preparó Terelu como participante de ‘La última cena’.

Fue Diego Arrabal el que sembró la duda de los motivos por los que María Patiño no había estado en la cena, dejando caer que no había ido porque no había querido. Terelu aseguró que no había sido así pero que, de ser eso cierto, le importaba un pimiento. Pues bien, esto ha sentado muy mal a Patiño y en un arrebato de indignación decidió bloquear en whatsapp a la que era su amiga.

Terelu en ‘La última cena’ | Foto: telecinco.es]

Jorge Javier Vázquez fue el encargado de hacer reflexionar a María Patiño en directo asegurándole que bloquear a la gente era un acto muy infantil, cosa que ella misma reconocía. Por ello, en pleno directo la desbloqueaba y, al día siguiente, la colaboradora decía: «No lo hice con convencimiento pero me lo pidió el señor que está ahí con los cascos».

Feliz de haberlo hecho

Finalmente, María Patiño contaba que sí se había sentido bien al desbloquear a Terelu Campos: «Cuando llegué a casa me alegré de haberlo hecho y me ha contestado ahora mientras estábamos en el programa. Evidentemente la relación que hay ahora no es ni va a ser como la que era antes pero sí que me ha contestado de manera muy cariñosa y yo lo que pienso de Terelu es lo mismo de antes, pero la relación es más distante».

María Patiño revela el nuevo mensaje | Foto: telecinco.es

El mensaje de Terelu decía así: «Madre mía la que me liasteis ayer. No me bloquees más porque todo esto ha sido una tontería y, por cierto, cambia esa foto de whatsapp que ahora estás mucho más guapa». Sin duda, un mensaje para quitar hierro al asunto y así lo recalcaba Kiko Hernández: «Terelu ha tendido un puente ahí». Ahora solo queda esperar a ver si se arreglan del todo.