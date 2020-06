Terelu sobre la posible reconciliación entre Rocío Carrasco y Rocío Flores: «Sé el porqué y lo entiendo»

La historia de Rocío Flores y Rocío Carrasco sigue dando que hablar puesto que la reconciliación que a gritos pide la hija no llega a producirse. La joven decidió participar en ‘Supervivientes 2020’ para vivir la experiencia y para conseguir dinero para su hermano pequeño, como ella misma contó, pero lo cierto es que se convirtió en una petición clarísima hacia su madre: quiere reconciliarse con ella.

Antonio David Flores ha asegurado que su hija quiere reconciliarse con Rocío Carrasco desde hace muchos años y le ha llamado en varias ocasiones sin respuesta por su madre. Ahora, a pesar de que aseguró que no hablaría más de su madre, ha concedido una entrevista en la revista Hola en la que ha hablado de su experiencia en ‘SV’ y, en cierta medida, sobre la relación con su madre. Es cierto que no ha dicho nada nuevo pero sí que ha vuelto a decir que quiere hablar con ella.

Rocío Flores en la playa en la foto oficial de ‘Supervivientes 2020’

Tras escuchar esto, Terelu Campos ha decidido pronunciarse en ‘Viva la vida’ y ha dejado claro cómo se encuentra su íntima amiga: «He visto a Rocío Carrasco superada y enfadada por cosas que se han dicho». Además, la colaboradora ha continuado hablando sobre la situación que vive la madre y se ha pronunciado más que nunca: «Creo que Rocío no habla de cosas porque piensa que podría hacerle daño a las personas que más quiere en el mundo. Para poderte defender tienes que dar un paso en determinadas cosas aunque no quieras hacerlo porque piensas que le estás perjudicando tú como madre a tus hijos», decía casi como un trabalenguas.

Entienden que no dé un paso adelante

Terelu ha vuelto a hablar sobre la reconciliación que tanto pide Rocío Flores pero por lo que ha dicho ella entiende en todo a su amiga: «Yo sé el porqué no se reconcilian y lo entiendo. Hay una parte que la entiendo y esa parte es en la que ella se pueda quedar desprotegida. El tema es que alguien luego se pueda beneficiar de algo que ella querría tener y estar en la más absoluta intimidad». Además, sobre lo del tema de llamar a su hija, Terelu se muestra molesta: «No es verdad que sea así ‘llama a tu hijo y se acabó’. No es así, seamos honestos. Hasta aquí llego».

Terelu hablando de la situación | Foto: telecinco.es

La colaboradora también se ha enfadado ante la total incomprensión de Makoke lanzándole lo siguiente con ironía: «Me encantan las mujeres madres que sois capaces de dar lecciones a las demás». También ha dicho cómo podría ser el momento en el que Rocío Carrasco contara su versión, algo que ha hecho sospechar a Arrabal: «La he visto con un ánimo diferente. A lo mejor el zapatazo no es tan público, no implica una cosa pública ni mucho menos lucrativa. La respeto, estoy a su lado pero no la juzgo». Isabel Rábago, también amiga de Carrasco, ha mostrado su apoyo: «Estoy en esa fase de no juzgarla. Entiendo la actitud de Rocío cuando te verbaliza las cosas y entiendo cuando te cuenta las cosas. Ella protege absolutamente una parte».