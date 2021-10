Teresa Rivera, sus verdades dejan en evidencia a Isabel Pantoja

Como ella misma dice, Teresa Rivera ha sido siempre la mala de la película. Ayer demostró ante el polígrafo que nunca ha mentido.

Como ella misma dice, Teresa Rivera ha sido siempre la mala de la película. Ayer demostró ante el polígrafo que nunca ha mentido. Los rumores sobre la infidelidad de Isabel Pantoja a Paquirri días antes de su boda con una señora fueron confirmados.

Ella misma comentaba que «cuando yo la vi en la boda, me aguanté». A Teresa le habían acusado de llevarse una lata de melva que, finalmente, se demostró que se había zampado Doña Ana. Esto provocó que Paquirri declarase estar «hasta las…» de su suegra.

Añadía que a Agustín no lo podía ni ver, pero no confirmó que este cogiera el caballo de Paco para montar y que el torero lo desmontase de un golpe. No le constaba que hubiera un vídeo íntimo de Isabel Pantoja que pudiera anular su matrimonio.

Otro de los grandes rumores que se han comentado habitualmente versaba sobre las ganas de Paco de divorciarse de Isabel justo tras terminar la temporada en Pozoblanco. Teresa dijo la verdad.

Sumando verdades incontestables se consigue dejar de ser la mala del cuento y convertirse en una mujer que tiene claro que lo que siempre ha dicho es cierto. Habrá que ver si los afectados responden o se siguen callando. En este último caso, no les va a servir seguir acusando a quien no miente. ¿Qué piensas tú al respecto?

