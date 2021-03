«Terror» y «ataques de pánico»: así ha sido la serie de Rocío Carrasco

La espera ha llegado a su fin. Ha pasado una semana desde que se salieran a la luz las dolorosas declaraciones de Rocío Carrasco sobre su matrimonio con Antonio David Flores, de quien se separó en 1999. A partir de ahí fue el principio de una guerra que todavía no ha terminado, ya que la hija de Rocío Jurado ha denunciado públicamente que sufrió presuntos malos tratos por parte del ex guardia civil. Sin embargo, la justicia nunca le ha dado la razón. Dos versiones y una única que verdad, que ambos protagonistas de esta historia van a defender hasta el final. Este domingo 28 de marzo se han emitido dos nuevos episodios del documental sobre la vida de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Esta nueva entrega ha comenzado en el año 1996, fecha en la que la hija de ‘la más grande’ y Antonio David Flores se dieron el fatídico ‘sí, quiero’ que marcó un antes y un después en sus vidas.

Antes de dar paso a las nuevas imágenes, el formato ha dado a conocer un audio de Rocío Carrasco en el que ha asegurado que se encuentra bien. «Hola soy Rocío y quería mandaros este mensaje para deciros que estoy bien, que estoy en mi casa con los míos. Estoy un poco desbordada con todo lo que ha acontecido esta semana, pero que al mismo tiempo estoy tranquila y relajada. Quería agradecer a todos los que se han interesado por lo que cuento y agradecer a todas aquellas personas que me han creído, y a aquellas mujeres que se han sentido identificadas o reflejadas en mi relato. Tengo fuerzas. Estoy fuerte para seguir contando mi historia. Gracias por vuestro apoyo”, ha dicho la hija de Rocío Jurado.

Instantes después ha comenzado el episodio 3 titulado, ‘Se acabó el amor’. «Cuando supe que estaba embarazada fue uno de los días más felices de mi vida. Cumplí uno de mis sueños. Iba a tener un hijo. Para mí era lo más importante y lo más grande que me podía pasar», ha revelado mientras ha roto a llorar. En todo momento, Rociíto ha hablado con mucha ternura y nostalgia sobre cómo fueron esos 9 meses en los que vivió situaciones que le hicieron dudar sobre su relación, ya que tal y como ella ha relatado, empezó a «normalizar» ciertos comportamientos por parte de Antonio David que no le hacían ningún bien. Cuando nació Rocío Flores, todo era felicidad. «Mi madre estuvo cantando en el parto a los médicos. Fue un momento único», ha confesado la hija de Pedro Carrasco.

Sin embargo, hay un momento en la vida de Rocío que le hace replantearse su matrimonio. La hija de ‘la más grande’ fue testigo de una infidelidad por parte de Antonio David Flores. «Empecé a ver cosas que no me gustaban con una determinada chica, llamada Sonsoles. Demasiado toqueteo y brazo por encima. Demasiada complicidad. Detalles que no eran normales con una persona que acabas de conocer. Lo hablé con él y su respuesta fue que yo estaba loca y que el embarazo me estaba afectando a la cabeza, que las hormonas me estaban sentando fatal», ha comenzado relatando.

«Un día me dijo ‘voy a por una copa’ y yo me quedé con mis amigos. Vi que tardaba y fue a buscarle. La curiosidad mató al gato y me lo encontré comiéndose la boca con la tía -Sonsoles- detrás de la barra. Él me ve y yo salgo corriendo del bar llorando y me da un ataque de ansiedad. Me empezó a doler mucho la barriga y empecé a tener pinchazos como si fueran contracciones. Él viene detrás mío y me vuelve a decir: ‘estás loca.’ Yo cuando me dice eso empiezo a hiperventilar y a tener un ataque de pánico. Ahí estaba embarazada de mi segundo hijo. Me dijo: ‘¿te quieres ir a casa? Yo no te llevo, te vas andando porque yo me quedo con esta y me fui andando a las seis de la mañana llorando por toda la calle. Solo quería meterme en la cama. En ese instante decido que yo me separo. Eso se había terminado», ha explicado en relación a este episodio que, sin duda marcó un antes y un después en entramado.

En 1998 ya estaba embarazada de su segundo hijo, y durante ese periodo de tiempo, la vida de Rocío Carrasco se puede resumir en «miedo», «terror y ataques de ansiedad». A lo largo del cuarto capítulo de la serie que protagoniza, ha relatado que sufrió una lipotimia tras una discusión con el que era su marido. «La palabra crueldad lo engloba todo. Yo estaba en la playa de las Tres piedras y de repente, estoy tumbada en la arena, me levanto y viene Sonsoles. Él empieza a hablar con ella y a tontear y le pido irme a casa. Me dijo lo mismo que aquella noche. ‘Si te quieres ir te vas andando’. Le dije que estaba embarazada de cuatro meses y que eran las 15:00 horas y me contestó que se quedaba con ella. Pasé mucho calor al andar una hora y media hasta llegar a mi casa. Él sabía que podía hacerlo y que no iba a haber ningún tipo de consecuencia. Me dio una lipotimia y me quedé inconsciente y lo único que recuerdo es que a esta persona se le ocurre echarme una botella de agua congelada», ha contado.

Según Rocío, las salidas de Antonio eran continuas, lo que provocaron más discusiones entre el matrimonio. «En una ocasión llegó a casa y cuando le dije que era un sinvergüenza me cogió del camisón y me sacó medio cuerpo por fuera de la ventana. La barriga me daba en el borde. En ese momento gire la cabeza como pude y le dije: ‘procura que cuando llegue abajo me haya matado’. En ese momento tomó conciencia de lo que estaba haciendo y me soltó rápidamente», ha recordado la madre de Rocío Flores.

La cosa no mejoraba y Rocío Carrasco ya tenía en la mente separarse del ex guardia civil. En uno de los rifirrafes, Rocío Jurado escuchó cómo Antonio David le decía a su hija: «te vas a cagar». «En ese momento mi madre vino corriendo a la habitación y le dijo a esta persona ‘¿qué mi hija qué?’ a lo que Antonio respondió ‘tú te callas Rocío Jurado. Tú no sabes quién es Antonio David Flores’. Mi madre se acojonó y se quedó callada», ha confesado todavía dolida al recordar aquella terrorífica situación. Ahora queda esperar una semana más para continuar con la docu-serie que ya va por el quinto capítulo.

Abogado Antonio David Flores

Debido a la repercusión de la docu-serie, el abogado -Iván Hernández- de Antonio David Flores ha tenido que pronunciarse. Lo ha hecho este jueves en ‘El programa de Ana Rosa’, donde ha aprovechado para desmentir que van demanar a la ministra de Igualdad, Irene montero, así como a otros personajes públicos.

«Contra la única persona que se va a emprender acciones legales es contra la cabeza pensante que ha orquestado esta docu-serie», ha recalcado. Por su parte, Antonio David envió un mensaje al citado formato para que se leyera de manera íntegra para así evitar cualquier tipo de especulaciones. “Estoy anímicamente mal, pero tranquilo porque dónde tuve que hablar, hab.é. Estuve durante 3 años investigado y ahora estoy siendo juzgado por segunda vez. Me están juzgando dos veces. Primero lo hizo la justicia y ahora la opinión pública. He perdido mi trabajo. No soy la persona que se describe en ese documental y llegado el momento hablaré. Agradezco también todas las muestras de apoyo que estoy recibiendo. Confío plenamente en mis abogados”, expresó.



Abogado Rocío Carrasco

Este martes, el letrado de Rocío Carrasco, Javier Vasallo, se puso en contacto con ‘Sálvame’ para defender a su cliente. «Debemos ser todos muy cautelosos y respetuosos», destacó primero. «Hay que garantizar la presunción de inocencia, yo soy el primero. Pero también, en este caso, los derechos que puedan amparar a Rocío Carrasco», continuó diciendo.

«Recordemos que en esta causa no existe un informe pericial de la defensa que contradiga a nuestro informe», aseguró en su intervención a Carlota Corredera. «El foro en el que nos tenemos que defender es en los juzgados. Pero todo esto va a valer no solo para Rocío, sino para otras mujeres que han sufrido los mismos delitos», sentenció Vasallo.

Declaraciones Rocío Flores

Tras la emisión de los primeros capítulos del documental de su madre, Rocío Flores intentó ponerse en contacto en directo con el formato donde se emitieron, pero no fue posible. Horas después, la joven manifestó a través de las redes sociales el porqué no había podido opinar sobre las desgarradoras declaraciones de Rocío Carrasco.

“Ayer con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo lo que yo escuché y viví anoche, intenté entrar en directo durante la emisión del programa que se estaba emitiendo para explicar algo y para tender un puente una vez más. No se vio oportuno, no se me dejó”, dijo la hija de Antonio David. Además, quiso recalcar que hacía el vídeo para que se entiendiese un poco el contexto de su “silencio” tras las primeras declaraciones de su progenitora.