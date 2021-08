The Crown: Las sugerencias de Sarah Ferguson a los guionistas de la serie de Netflix

The Crown: Las sugerencias de Sarah Ferguson a los guionistas de la...

Sarah Ferguson está dando mucho de qué hablar en los últimos días. Con motivo del lanzamiento de su novela, “Her heart for a compass”, la exmujer del príncipe Andrés se ha sincerado sobre algunos aspectos de su vida y su entorno, como las recientes fotografías que se han publicado de su yerno y que ponen en un compromiso al marido de la princesa Eugenia o sobre su faceta como abuela. Sarah ha asegurado que está encantada con esta nueva etapa de su vida e incluso ha bromeado con la posibilidad de volver a casarse con el príncipe Andrés, ya que considera que son la pareja perfecta.

Una de las cuestiones de las que ha hablado es de la nueva temporada de “The Crown”. Ahora que se están rodando las últimas tandas de la ficción histórica, la duquesa de York no ha tenido reparos en pronunciarse sobre quién considera ella que debería interpretarla en la pequeña pantalla. Algo que parece que la madre de las princesas Beatriz y Eugenia tiene muy claro.

La duquesa de York cree que la persona ideal para dar vida a su persona es Julianne Moore. Después de que ya en el pasado apostara por la intérprete Eleanor Tomlinson, ahora Fergie cree que la que fuera protagonista de ‘Hannibal’ es perfecta para ponerse en su piel en la edad más adulta. Sin embargo, no sabe si sus peticiones van a ser atendidas. De hecho, la exnuera de la reina Isabel también ha revelado que se ha ofrecido a los guionistas de la serie para que la contraten como asesora en estas últimas temporadas, dado su amplio conocimiento de los entresijos de la familia real. No obstante, parece que, por el momento, desde la ficción han declinado amablemente su oferta.

La familia real atraviesa en estos momentos por una etapa bastante complicada. Al margen de la muerte del duque de Edimburgo el pasado mes de abril, se acaba de conocer que Virginia Giuffre ha presentado una demanda contra el príncipe Andrés en la que le acusa de haber abusado de ella cuando era una menor. Giuffre era una de las jóvenes que estaba implicada en el juicio contra Jeffrey Epstein y, a pesar de que ya se había pronunciado en varias ocasiones contra el duque de York, no ha sido hasta ahora cuando ha acudido a los tribunales como acusación particular. Por ahora no ha habido respuesta por parte de la Casa Real, aunque la situación es complicada para el hijo favorito de la reina Isabel, que lleva apartado de ‘La Firma’ desde que su nombre se viera salpicado a raíz del caso Epstein.