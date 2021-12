‘The Ferragnez’: Chiara Ferragni y Fedez podrían cambiar así el mundo de los reality show

Las Kardashian: la familia por excelencia del mundo reality

> Los reality show se han convertido en el formato estrella de televisiones y plataformas de streaming. Aunque actualmente nos podemos encontrar decenas de famosos con su propio reality o serie, hay una familia que es indudablemente la estrella de este mundo: Las Kardashian.

En octubre de 2007, la cadena estadounidense Entertainment Television emitió el primer capítulo de Keeping up with the Kardashians donde pudimos comenzar a ver el día a día de Kris Jenner y las 3 hijas que tuvo con su primer marido Kim, Kourtney y Khloe Kardashian.

