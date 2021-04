The One: la nueva serie que arrasa en Netflix y que no te puedes perder

The One: la nueva serie que arrasa en Netflix y que no...

Netflix, la plataforma que vence a Amazon y a Movistar

> Seguro que recuerdas como Netflix llegó incluso a colapsarse durante los meses más álgidos de la pandemia. El año pasado, la plataforma consiguió records de suscripciones, y todo por culpa de un confinamiento que parece que sigue intacto. Las cifras que sigue marcando son abundantes y nada le quita el primer puesto. Amazon y Movistar le siguen por detrás pero no consiguen alcanzarle. Aprovechando este éxito, hoy, te traemos la serie que te enganchará desde principio a fin y que no podrás dejar de ver. Si te gusta entretenerte, no pensar y divertirte con unas palomitas en la mano, The One es tu serie.

Siguiente: La serie que arrasa en abril y que no te esperas