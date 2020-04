Timothée Chalamet confirma su ruptura con Lily-Rose Depp

Prometían ser la nueva pareja del momento. Unos Brangelina de su época. Pero parece que la historia de amor de Timothée Chalamet y Lily-Rose Depp ha llegado a su fin incluso antes de convertirse en algo de tal calibre. Fue el propio actor el que durante una entrevista para la Vogue británica con motivo del estreno de su próxima obra de teatro, ‘4.000 Miles’, dejaba entrever el nuevo rumbo de su vida sentimental definiéndose como «actualmente soltero». Una única palabra que dejaba claro que la hija de Johnny Depp ni está ni se la espera.

Lo cierto es que ninguno de los dos actores se había pronunciado públicamente acerca de su historia de amor pero ambos hicieron su declaración de intenciones apareciendo de la mano en el Festival de Venecia en septiembre de 2019 cuando presentaron la película en la que se habían conocido, ‘The King’, para Netflix.

Los rumores habían comenzado casi un año atrás cuando fueron vistos juntos paseando en actitud muy cariñosa por las calles de Nueva York. Tiempo después y antes del mencionado festival de cine, disfrutaron de unas vacaciones juntos en Italia y dieron rienda suelta a su pasión sobre un yate surcando las aguas del mar Mediterráneo.

Idc what y’all say Timothée Chalamet and Lily-Rose Depp will always be one of my favorite couple pic.twitter.com/BGe0plfV0J

? Cry Baby ? (@anirudh_4_ever) April 28, 2020