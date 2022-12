Tina Turner lamenta la repentina muerte de su hijo Ronnie

Ronnie Turner fallecía el pasado día 8 a los 62 años. Su madre, la legendaria Tina Turner, ha expresado su pena por semejante noticia.

Ronnie Turner fallecía el pasado día 8 a los 62 años. Su madre, la legendaria Tina Turner, ha expresado su pena por semejante noticia. En su perfil de Instagram comentaba que «Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi amado hijo».

Aún se desconoce la causa de su muerte, pero había sufrido varios problemas de salud en los últimos años, incluido el cáncer. La viuda de Ronnie, Afida, publicó un emotivo homenaje al actor en su Instagram después de su muerte.

«Dios mío, Ronnie Turner, un verdadero ángel, un alma muy espiritual, mi esposo, mi mejor amigo, mi bebé, tu [sic] mamá, tu enfermera, hice lo mejor que pude hasta el final, esta vez no pude salvarte, te amo. Por estos 17 años esto es muy, muy malo, estoy muy enojada».

«Esto es una tragedia con tu hermano Craig y tu padre Ike Turner y Aline descansan en el paraíso, es tan injusto» sentenciaba. Recordamos que en julio de 2018 se suicidó Craig Turner. Tina indicaba lo siguiente en una entrevista para la BBC.

«Todavía no sé qué lo llevó al límite porque en ese momento me había dicho que nunca había conocido a una mujer por la que sintiera eso. Él la traería para que me conociera [para] su cumpleaños en agosto. Había decorado su apartamento que le compré hace años. Había conseguido un nuevo trabajo en una destacada empresa de bienes raíces en California, con la cual estaba muy feliz».

A sus 83, Tina reflexionaba sobre la muerte de Craig de esta forma «creo que Craig era solitario y que eso fue lo que llevó a lo que pasó. Tengo fotografías suyas sonriendo y creo que ahora estará donde quería». Nos sumamos a los mensajes de pésame que está recibiendo una cantante única e inigualable.

