Tips para adelgazar 1kg en una semana | Lifestyle

Cuando empieza a hacer algo de sol y calor, algo nos mueve y nos dice que pronto nos destaparemos y mostraremos nuestra figura. Hay que cuidarse todo el año pero especialmente en estos meses. Te contamos cómo adelgazar 1kg en una semana.

Es posible, pero necesitas trazar un plan, una dieta, comer bien y hacer ejercicio a diario. Y lo más importante, mantener estos quilos en el tiempo.

Beber líquido

Debemos eliminar líquido para adelgazar y también para luchar contra la retención de líquidos que es una de las causas de la hinchazón de barriga, piernas, cintura, muslos, etc.

Así hay que aumentar la ingesta de agua a diario, bebiendo de 1 a 2 litros. Ello y también té, o zumos naturales.

Evita los carbohidratos

Si comemos muchos alimentos ricos en carbohidratos nos hinchamos y subimos de peso porque puede ser una de las causas de la retención de líquidos. Empieza a sustituir esta clase de alimentos por muchos otros más saludables, tales como fruta, frutos secos, vegetales de hoja verde, etc.

Come alimentos ricos en fibra

Pues nos regulan nuestro intestino y permite reducir grasas.

Ejercicio diario y constante

Para adelgazar 1kg en una semana, el ejercicio debe ser constante cada día o al menos tres veces por semana. Pero esto debe ser para siempre, no solamente para una semana, si no de forma progresiva.

¿Vas a hacer dieta?

Entonces debes consultar con tu médico si te vas a estar una semana o dos a dieta. Porque es esencial saber qué dieta hacer y no caer en las llamadas falsas dietas milagro. Es el profesional quien nos debe decir qué tipo de alimentos comer para poder adelgazar bien, rápido y sanamente.

Las dietas pueden tener, a la larga, algunos riesgos, y por ello lo más recomendable es comer un poco de todo, siempre sin exceso, y dejando de lado los ultraprocesados, las grasas, los azúcares y la sal, y el alcohol.

Sé paciente y no decaigas

Si pones a rajatabla con consejos antes vistos, no es complicado bajar de peso, pero cada persona es un mundo. De manera que, si ves que no has bajado, no desesperes porque es todo un proceso, así que no decaigas y sigue adelante, si no es en una semana, será en dos.

Date un capricho si lo consigues

No pasa nada por darnos un capricho, pero debe ser una vez, si nos pasamos es cuando no bajaremos de peso.