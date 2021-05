Todas las claves para aplicarte un maquillaje ligero

Se lleva lo natural y ahora menos es más cuando se trata de aplicar un maquillaje. Por la mascarilla, por tener la piel algo complicada… sea como se debes saber cómo aplicarte un maquillaje ligero para ensalzar tu belleza pero sin pasarte.

Primero habrá que seguir las rutinas de siempre, limpieza y aplicar la hidratación correcta que sirva para cada tipo de piel.

Base de maquillaje ligera

Maybelline nos guía en este camino para conseguir este look. Así propone aplicar una base de maquillaje ligero que te ayudará a cubrir las imperfecciones y que además le dará a tu piel un acabado ideal, ¡es el maquillaje ligero perfecto!

Suelen ofrecer muchos beneficios: hidratación y dar un toque satinado súper favorecedor.

Corrector de larga duración

A su vez, la marca de maquillaje nos da más recomendaciones, pues si vamos a estar tiempo con la mascarilla, es mejor no aplicar entonces esta base sobre el rostro. Y además escoger un tipo de corrector de larga duración. Sirve para difuminar las manchitas, ojeras, venitas y granos.

Deja el contouring o iluminador para otras veces

Se aconseja no hacerte un contouring súper elaborado o aplicar iluminador. Pues no debemos ir con un maquillaje demasiado recargado, se prefiere lo natural. Maybelline explica que los looks elaborados están muy bien para eventos especiales, pero no para un maquillaje ligero de día.

Pasos

Aplicar la base de maquillaje ligera.

Corrector para disimular las imperfecciones, esto especialmente si llevas la mascarilla casi todo el día para trabajar.

Aplicar un eyeliner, pues los ojos sí deben resaltarse si llevamos la mascarilla.

Máscara de pestañas: una o dos capas como mucho.

Aplicar un buen diseñador de cejas, otra de las zonas que no acaban de tratarse bien y que necesitan de un cuidado especial.

Labios de larga duración. Compagina la mascarilla con la barra de labios no es tarea fácil. Así lo mejor es aplicar uno de larga duración o bien waterproof, que resista el agua y el sudor.

Como bien especifica la marca, se trata de un maquillaje sencillo, porque ahora se lleva la elegancia y aquello mucho más natural en especial en el día a día. Pues básicamente se trata de ensalzar nuestra belleza, dar más sentido a la zona de la mirada y aplicar algo de color en nuestro rostro para que no se vea más apagado.