Todos contra ‘Masterchef’: enfado sindical, protesta social y lío político

Están los nervios a flor de piel en el universo ‘Masterchef’ por la colección de polémicas que afectan a los cimientos del programa. Pero que se tranquilice la directiva Macarena Rey porque montañas más altas no han afectado a ‘Cuéntame cómo pasó’, cuya cabeza de cartel puede ir a la cárcel por evadir impuestos.

La serie nostálgica también -incluso- está acusada de infringir las leyes laborales, pero en la cúpula de RTVE el único objetivo es que la prensa antigubernamental y pro-PP no diga que las audiencias de La 1 bajan.

Y eso está provocando que la corporación pública haga ricos a millonarios escasamente empáticos. En este epígrafe encajaría a las mil maravillas Jordi Cruz, amigo de los becarios y estrella de las tres versiones de ‘Masterchef’.

TRECE MILLONES DE EUROS ANUALES EN ‘MASTERCHEF’

RTVE paga por ellas alrededor de trece millones de euros anuales y Shine Iberia, que pastorea a famosos, anónimos y hasta a niños de 9 años por Navidad, se hace de oro: en 2018 facturaron 33,23 millones de euros, aseguraron contar con unos beneficios de ‘solo’ 2,28 millones y afirman tener una plantilla de 242 personas, de las cuales 241 son temporales.

Shine Iberia, encargada también de ‘Maestros de la costura’, tutela ‘Masterchef’. En este reality-show gastronómico han visto desprecios a los concursantes, se promueve la competitividad extrema y contrata a famosos sin oficio ni beneficio como Tamara Falcó (y a personajes off shore como Santiago Segura).

‘Masterchef’ también loa sin reparos a ciudades y bodegas. Y por este caudaloso negocio de Shine Iberia ha tenido que pagar RTVE, multada en 2016 por la publicidad subliminal de este formato agresivo y digno de Telecinco.

SOBRE PÁJAROS Y RESPETO

Una de las concursantes de la presente edición de ‘Masterchef’, Saray, se hartó del programa y puso “un pájaro muerto en lo alto de un plato”. Jordi Cruz, encantado con ganarse el sueldo como ‘bad boy’ muy valiente con los débiles, la linchó en un programa que se repite los fines de semana por la mañana para que lo vean los niños.

La estrella culinaria no se cortó e impartió clases de respeto: “Te voy a ser franco. No he visto tu cocinado pero que me faltes el respeto a mí, que lo has hecho, a tus compañeros, que lo has hecho, al programa, que también y a los 28.000 candidatos a entrar a las cocinas no se puede hacer. Entiendo todo pero lo que has hecho no tiene justificación”.



Cruz, convertido en juez escasamente parcial, no dio opción a Saray siquiera a explicarse: “Ni se te ocurra abrir la boca porque no tienes nada que decir porque nos hemos equivocado terriblemente contigo y me sabe mal y es la vez que más nos hemos equivocado a la hora de dejar entrar a alguien por esa puerta en ocho años”.

COMISIONES OBRERAS ARREMETE CONTRA TVE

Comisiones Obreras dice que “Saray, lo sabían desde la productora Shine Iberia, es una persona que debe ser cuidada y protegida dadas las especiales circunstancias que la conforman como persona”. El sindicato, que ha recordado que la chica que se presentó como “gitana y transexual”, ha denunciado el comportamiento del programa de TVE.

“Saray es mucho más que una perdiz puesta en un plato” y “Saray es mucho más que una concursante a la que puedas maltratar y hacer de ese maltrato un objetivo para mejorar la audiencia”, aseguran. Saray, que ha insinuado que desde Shine Iberia le pidieron que se presentase al casting por ser gitana y transexual, sí que se presentó al proceso.

Pero lo hizo después de que una redactora se pusiera en contacto con ella. O sea, que fue a tiro hecho. Quizás también lo hizo así Juana, que según varios medios es la portera de la hermana de Macarena Rey. ¿Otro casting imparcial de Shine Iberia? Seguramente igual que el de Willy Bárcenas, que se queja con razón de TVE.

WILLY BÁRCENAS

El cantante Willy Bárcenas ha denunciado que RTVE ha bloqueado su participación en la próxima edición de ‘Masterchef Celebrity’. El vocalista de Taburete explicó que Shine Iberia quería ficharlo, pero que TVE se opuso a su participación.

“Me quedo con un regusto amargo en la boca, como el que dejan las desilusiones y la incomprensión. Hasta ayer era un concursante, uno más, y hoy soy alguien a quien no le permiten participar en un programa de cocina por un nombre y unos apellidos”, explicó.

Y añade: “Me da pena, no lo voy a negar, pero tampoco voy a renegar de mi familia y muchísimo menos voy a tirar por la borda todos estos años de esfuerzo en los que he conseguido, en la medida de lo posible, ser Guillermo, y nada más, con un grupo que hace música para la gente que solo y únicamente quiere música, para todos los que no saben de prejuicios ni hacen que esos mismos prejuicios sean su único medidor vital, los únicos ojos por los que quieren mirar”.

LA EXCUSA DE SHINE

La productora, respaldada por varios medios progres, dice que “la selección final para ‘Masterchef’ se le traslada a TVE, que no interviene en ningún proceso de selección (…) Shine Iberia comunicó su decisión a los representantes de Guillermo Bárcenas dejándoles claro además que si el año próximo Guillermo estaba disponible y seguía teniendo interés, la productora estaría encantada de volver a considerarle de cara al casting del próximo ‘Masterchef Celebrity””.

“Este planteamiento se le traslada habitualmente a muchos de los nombres que cada temporada forman parte de los casting y finalmente no están incluidos en la selección final”, añaden. Macarena Rey, en la SER, aseguró que Willy “nunca fue elegido, nunca fue presentado a TVE como concursante. Nunca llegó a la mesa de TVE. Es que ni se ha presentado”.

La productora arremetió incluso contra él: “Willy no está acostumbrado a ir a un casting, desconoce absolutamente lo que es. (…) Él ha interpretado que porque vino a hacer el cásting, que vino además dos veces, ya tenía la plaza. Que por eso es desconocimiento del sector”.

NUMERITOS

Rey, molesta porque el cantante ha decidido “montar este numerito”, debería explicar el mail que prueba que Shine Iberia le dijo que TVE le había echado atrás. Por cierto, esta práctica es tan habitual como legítima: la productora propone y la cadena dispone. Por mucho que la filial de Endemol diga que el mail fue “un error humano” que no cuela.

Porque de ‘Masterchef’ no cuela nada excepto para los medios que van de regeneradores y que ahora han decidido convertirse en defensores del PSOE. ¿Para defender la independencia de RTVE? ¡Qué va! EsTo por desgracia no le interesa a casi nadie…