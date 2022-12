Todos los detalles de la demanda de Jorge Pérez contra Sálvame

Jorge Pérez ya tiene la demanda contra Sálvame preparada para ser presentada en un juzgado. Te contamos todos los detalles.

Jorge Pérez ya tiene la demanda contra Sálvame preparada para ser presentada en un juzgado. Te contamos todos los detalles. Si bien en un principio se pensó, y así será salvo que se indique lo contrario, que el antedicho iba a demandar al programa por airear su vida privada, los tiros van por otra parte.

Todo sucedió el viernes pasado cuando un informante comentaba que Alicia Peña y su familia se dedicaron a engatusar a un señor mayor de su pueblo natal. A tanto llegó el tema que este incluyó en su testamento como heredero universal al padre de Alicia. El testigo comentaba que el hombre ya tenía sus facultades mentales mermadas para realizar semejante acto.

«Han influido para que les pusiera de herederos universales. Por aquí han venido unos herederos, que eran sobrinos del señor este y están detrás de ello porque tienen un plazo para reclamar la herencia (…) No les han dejado nada, nada, nada. Es que tenían dinero, fincas… Y eso les transforma la mente». No consta que el sujeto comentase esto cuando sucedió y no ahora.

Por lo anterior, habrá demanda en la que Sálvame, el testigo y todos los implicados tendrán que explicar en sede judicial la veracidad de los hechos. De momento, Jorge parece ser participante de un reality nuevo de Telecinco y Alicia ha pasado de recibir el apoyo de miles de mujeres a convertirse casi en el enemigo público número uno. Nos gustaría saber a quién apoyas en este caso y cómo crees que evolucionará esta demanda.

