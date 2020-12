Toma nota de las tendencias en lencería que adoptarás en 2021 | Moda

Hay muchas mujeres que todavía tienen una relación complicada con la lencería pues todavía no han sabido encontrar los elementos que al mismo las hagan sentir cómodas y sexys, y es por ello que siguen poniendo barreras entre sus elecciones para el día a día y para las ocasiones especiales. Pero seguro que si descubres las tendencias en lencería de este 2021, rompes con esa idea y abrazas este tipo de ropa.

El propósito del sector, pero, es que las mujeres de todas las edades nos deshagamos en este año que está a punto de entrar, de estas autolimitaciones que solo parecen ser fruto de una mentalidad antigua que no nos deja disfrutar a diario de ropa interior bonita.

Para ello, solo debes identificar qué prendas de ropa te dan realmente la oportunidad de innovar con tu lencería -ya sea porque contienen transparencias estratégicas o porque al contrario, no dejan que nada se marque o se vislumbre a través- y empezar a llevar eso que realmente te gusta también en días de cada día, pues será una ayuda discreta para que empieces tus jornadas con un estado de ánimo distinto.

Y si llevas demasiado tiempo sin prestar atención a las novedades en lencería que las marcas nos proponen ¡no te preocupes! A continuación te traemos una selección de las varias opciones que sin duda te permitirán entrar en el grupo de mujeres que solo tienen ropa interior increíble ¡porque conservar braguitas o sujetadores viejos para días en los que nadie nos verá ya no es una opción!

Así que empieza a vestir tu intimidad con prendas que te empoderen y seguro que empiezas a notar un cambio en tu actitud que vendrá desde el interior ¡y que seguro que te gusta!

Tendencias en lencería para el próximo año

La revolución de los bodys

Su uso todavía no está del todo popularizado para el día a día porque todavía lo asociamos a ocasiones especiales, pero en 2020, las tendencias en lencería nos piden que abramos la mente y el armario a opciones originales y distintas a lo habitual y apostemos por una prenda que no solo estiliza, ya que muchas veces realiza un efecto faja o push up -tanto en el busto como en las nalgas- muy favorecedor, sino que ahora que viene el frío, es perfecto para mantener las lumbares cubiertas en todo momento.

Elige uno que realce tu pecho o tus caderas ya que ¡no tiene por qué parecer un bañador aburrido! La tela de los tirantes, las caderas o de la parte del abdomen suele tener detalles especiales que convierten esta pieza en un complemento muy erótico ¡así que atrévete a entrar en la sección de bodys y elige uno realmente rompedor!

Estilo nupcial

Aunque otros colores como el negro y el rojo suelen ser los que asociamos con la elegancia y la pasión que convierten nuestra ropa interior en una arma de seducción, este año el mundo de la moda está aprendiendo que un conjunto de lencería blanco no tiene por qué ser aburrido o la opción más parecida a las prendas de color nude, tan demonizadas por la sociedad por ser anti-sexys.

¿Acaso no es el blanco el color que se elige para la lencería de la noche de bodas? ¡y no hay ocasión más destacada! Aunque elijas un conjunto blanco, que sea con plumetti, encajes, tul y bordados, inspírate en esa noche con la que tantas mujeres sueñan y vístete como si cada noche fuera a ser igual de especial. Seguro que de esa forma atraes la buena suerte.

Colores y estampados alegres

Seguro que ya tienes demasiados conjuntos negros, grises blancos e incluso de color burdeos, y es el momento de dejar que otros tonos entren en tu armario ¡sobre todo ahora que llega el frío y también tus prendas de outerwear se teñirán de colores oscuros!

Apuesta por las flores, los topos y en definitiva, por cualquier estampado que sea alegre y divertido. Elige para estos tiempos colores llenos de vitamina como el amarillo, el azul cielo, el rosa e incluso el verde.

Verte tras la ducha con un estilo tan juvenil y al mismo tiempo sexy ¡hará que empieces o acabes el día gustándote muchísimo!

Sujetadores de tu talla

En las tendencias en lencería para 2021 están los sujetadores porque ayudan a “sujetar” aquello que muchas veces queda algo suelto. Tanto si los llevas a diario como si no, elige el sujetador que sea de tu talla, ya que muchas veces nos ponemos el que no corresponde y esto no es nada bueno para nuestros sanos.

El sujetado debe ir ajustado y buen sujeto, no debe hacer daño, pero si queda holgado es como si no lleváramos.