Toñi Moreno celebra el primer mes de vida de Lola: «Te amo con todo mi ser»

Toñi Moreno no puede estar más feliz después de que su vida cambiara por completo el 21 de enero de 2020 con el nacimiento de su hija Lola. La presentadora de ‘MYHYV’ hizo saber que había sido madre a través de una foto publicada en las redes sociales en la aparecía con su bebé y el equipo médico que la había atendido y más tarde posó públicamente ante los medios con la pequeña.

Toñi Moreno dando un beso a su hija Lola mientras pasea con ella en brazos

La presentadora ha publicado una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece uno de sus dedos agarrado por el de su pequeña y de esta manera ha celebrado el primer mes de vida de su hija Lola: Junto a la preciosa estampa ha escrito: «Hoy hace un mes que llegaste a mi vida para cambiarla por completo. Me has enseñado que el AMOR es lo único, que la felicidad está en despertarme cada mañana y verte en mi cama desparramada (no sé si hago bien, pero me encanta que durmamos juntas ) … y que el tiempo ahora no es oro, es VIDA».

Toñi Moreno agarrada por la manita de su hija/ Foto Instagram

Y ahí no han terminado sus palabras, porque ha seguido diciendo que a pesar de que el título de mamá se le quede un poco grande, se esforzará cada día con ella: «Hoy hace justo un mes que volcaste todas mis prioridades, y te convertiste en la única. Gracias por elegirme mi amor como tú mamá … Aún hoy, me queda grande esa palabra … pero espero aprender a tu lado. Te amo. Con todo mi ser. Te amo«.

La niña, que ha transformado su vida por completo, nació en la clínica Nisa de Castilleja de la Cuesta en Sevilla después de que la presentadora ingresara para someterse a una cesárea programada. Todo salió bien y la niña pesó 4 kilos. Todo lo tenía preparado para su llegada y antes se despidió del equipo de ‘MYHYV’ para darse de baja y ser sustituida por su gran amiga Nagore Robles.

Un sueño cumplido

Después de una larga espera para ella, por fin consiguió cumplir su sueño de ser mamá, y a pesar de que sea muy celosa de su vida privada a lo largo de toda la gestación fue publicando cómo la estaba viviendo, paso a paso y con fotos de la decoración de la habitación de su hija.