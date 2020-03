Toñi Moreno estrena canal en MTMAD: «Tras el parto tuve una crisis de ansiedad. Solo tenía ganas de llorar»

Toñi Moreno ya se ha reincorporado a su trabajo en ‘MyHyV’ pero ha decidido que, además de seguir ejerciendo como presentadora del programa del amor, también será la protagonista de su propio canal de MTMAD. En este canal, la presentadora va a revelar los aspectos más personales de su vida desde que se convirtió en madre y, además, se pondrá en forma después de haber dado a luz y se lo contará a todos sus seguidores.

«Soy una chica joven de 46 años, acabo de ser mamá. Me dices la palabra y miro para atrás a ver quién viene. La realidad de mi vida es que yo empecé a trabajar muy jovencita, empecé con 14 años porque mi padre trabajaba en el campo, mi madre siempre cuidaba a personas mayores y nunca ha habido un jornal fijo. Mi madre siempre me inculcó que yo tenía que salir a la calle a buscarme la vida. Toda mi vida ha sido trabajar pero con mucha inestabilidad, así es la tele. Nunca veía el momento de decir ‘si me quedo embarazada tengo que parar 9 meses no tengo donde caerme muerta’. Esa estabilidad a mí me la ofreció Mediaset«, relata acerca de su decisión de ser madre.

Toñi Moreno hablando en su primer vídeo | Foto: MTMAD

«Dije ‘ahora es el momento’. Ahora soy una familia monoparental», dice orgullosa. Sin embargo, Toñi Moreno tiene claro que quiere ser una madre joven y su cuerpo la tiene que acompañar: «Ahora que soy madre, no he hecho deporte nunca, tengo ciática, muchas veces tengo lumbago… necesito empezar una segunda vida. Tengo que ser joven porque tengo una niña. Con 46 años te puedes convertir en una deportista de élite. Soy muy vaga para el tema del deporte», decía la presentadora.

Los problemas de la maternidad

Toñi Moreno ha recordado a una persona de la que se acordaba estando embarazada y lo ha hecho con humor: «Cuando me la cruzaba con Ana Rosa Quintana por los pasillos le decía ‘cuánto mal has hecho para la humanidad’. Nos hizo creer a todas que el embarazo a los 46 años era fácil y no lo es», comentaba. Además, la presentadora se ha abierto en canal: «Desde el primer momento lo he pasado fatal y no puedes decir que lo pasas fatal porque parece que estás diciendo que te arrepientes o algo. Yo he tenido todo lo que pone en Google. Hay momentos que sientes que la historia es demasiado grande para ti y dices ‘para qué me he metido en esto'».

Toñi Moreno en el primer vídeo que se ha grabado sola | Foto: MTMAD

Sin duda, no ha sido nada fácil para Toñi Moreno toda esta situación: «Nadie se solidariza contigo, nadie dice ‘pobrecita, está enferma’ porque no estás enferma estás embarazada y al mismo tiempo te sientes muy sola. No estaba preparada psicológicamente para todo lo que venía». Respecto al parto, explicaba: «En el parto, cuando vi a la niña, a mí me entró un miedo que se tradujo en una crisis de ansiedad. Me tuvieron que llevar al hospital. La vida te dice ‘esto es tuyo para siempre’. No sé si me ha pillado desprevenida».

Además, Toñi Moreno ha querido normalizar el tema de la depresión postparto: «Lo único que tenía era ganas de llorar. Me llevé una semana llorando mañana, tarde y noche. No quería hablar con nadie, llorando sin saber muy bien dónde estaba. Eso de la depresión postparto es cierto. Yo me conozco y lo primero que hice fue llamar a una psicóloga para que me ayudara en el proceso». También ha comentado cómo se queda el cuerpo tras el parto: «Físicamente no es mi mejor momento. Se queda lo normal de un cuerpo de una persona que no es deportista. No te sientes guapa y eso hay que trabajárselo», explicaba. Sin duda, se va a conocer un poco más en profundidad a la presentadora.