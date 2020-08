Toñi Moreno le para los pies a Avilés tras atacar a Christofer y Fani: «Es una manera muy mala de defenderte»

Aunque Toñi Moreno ya confesó públicamente que tras trabajar con José Antonio Avilés «le he cogido cariño», lo cierto es que el colaborador no es santo de su devoción y la presentadora no duda en ponerlo en su sitio cada vez que comienza a levantar la voz para discutir con alguno de sus compañeros. Lo mismo que hizo esta vez con Christofer y Fani Carbajo, quienes anunciaron en ‘Viva la vida’ el aplazamiento de su boda por motivo de la Covid-19 para poder celebrarla en condiciones cuando la situación lo permita.

Fani y Christofer, obligados a cancelar su boda por la Covid-19 | Foto: Telecinco.es

Esta noticia habrá pillado a muchos invitados por sorpresa, entre ellos Lydia Lozano o Ylenia, invitadas la gran boda del año que no ha podido ser. Y es precisamente invitaciones como estas dos las que ha llamado la atención de compañeros como Diego Arrabal: «Has invitado gente que, dicho por ellos mismos, tiene muy poca relación con vosotros», comentaba: «Ellas me caen muy bien, me rio mucho y cuando las he necesitado me han defendido y me llevo bien con la gente«, reconocía la novia.

Alba Carrillo: «Tú también has vivido cosas en televisión»

«Lo que no entiendo es que después de haber coincidido en ‘Supervivientes 2020’ no invitéis a Avilés», apuntaba Toñi Moreno en cierto tono jocoso. Fue Christofer, que intervenía en la entrevista mediante videollamada, el que quiso resolver la duda: «Yo creo que a día de hoy tú mismo te tienes que dar cuenta porqué no estás invitado, por las perlitas que dices dudando de nuestro amor dado que llevamos ocho años. ¿Qué amor te tengo que demostrar si es un montaje?«. Unas palabras que fueron aplaudidas por todos los allí presentes.

Avilés ha atacado a Christofer con la infidelidad de Fani | Foto: Telecinco.es

Por todos menos por Avilés, que bastaron estas frases para que su corta mecha se encendiese y empezase a disparar contra los invitados sin miramiento. «Las perlitas que yo suelto es porque me da la gana y opino de la forma que a mí me sale de dentro», decía con cierto tono de enfado: «Como sé que hay una parte de ti o de lo que has vivido en televisión que no te gusta recordar o que no te gusta que te las recuerden, yo no te la voy a recordar esta tarde«, decía contradiciendo sus propias palabras recordando de nuevo cuando Fani Carbajo le fue infiel a Christofer durante su paso por ‘La isla de las tentaciones’, uno de los grandes momentos de la primera edición de este reality.

«¿Pero eso a qué viene?», preguntaba extrañada la propia presentadora: «No es ningún golpe, pero me podría poner a su altura», se defendía Avilés. «Te pasa a veces con lo que dices», decía Fani visiblemente molesta al volver a tener que hacer frente a unos hechos que forman parte de su pasado: «Se pasó todo Telecinco con lo que vivisteis en ‘La isla de las tentaciones’, no me fastidiéis», decía de nuevo el colaborador elevando el tono como de costumbre. «Tú también has vivido cosas en televisión y no hace falta que las estemos sacando todo el tiempo. Todos tenemos nuestra maleta de cosas«, reconocía Alba Carrillo, también en desacuerdo con la defensa de su compañero.

Toñi Moreno: «¿Te callas un segundo?»

Ante esta situación, Toñi Moreno quiso tomar las riendas del programa como presentadora que es con el telón de fondo de los gritos del Director. «No voy a consentir que para dos días que me quedan el Director me llame la atención», aseguraba: «Ya hemos escuchado lo que has dicho. ¿Te callas un segundo? Pero te callas de verdad«. Tras esto, la presentadora no ha dudado en reprocharle a Avilés -una vez más- su actitud y sus formas en plató: «Y ahora una cosa te voy a decir: esta señora participó en un programa, se flipó por un señor y su novio se lo perdonó. ¡Oh! Porque esto es el amor, ¿entonces por qué tenemos nosotros que recordarle esa mierda una y otra vez? Porque es un golpe bajo y es una manera muy mala de defenderte«.

Toño Moreno pone a Avilés en su sitio tras enfretarse a todos los colaboradores | Fotos: Telecinco.es

Pero el que fue concursante de ‘Supervivientes 2020’ ha querido, una vez más, tener una última palabra y no dudó en responderle a Toñi Moreno: «Yo me defiendo ni defiendo a nadie con una acusación, lo que he dicho es que para no ponerme a su altura y contestar a lo que me ha dicho, simplemente no voy a recordar ciertas cosas. Porque si yo hubiese querido le habría respondido de cierta manera». Unas palabras que quiso responder de nuevo Christofer: «No te tienes que ponerte a mi altura. Yo solo te voy a responder a las cosas que dijiste hace 20 minutos sobre que es un montaje«.

Pero Avilés ya estaba una vez más poniendo el grito en el cielo y comenzó a responder subiendo el tono a todo aquel que se dirigiese a él. Finalmente, el colaborador acabó imitando el conocido grito de «¡ESTEFANÍAAAA!», dejado a todos los allí presentes sorprendidos ante la imagen que estaban presenciando: «Por ahí no voy a pasar», le decía Fani Carbajo. El resto de colaboradores no estaban tampoco de acuerdo con la forma en la que Avilés se estaba comportando -al igual que en el resto de programas- y no dudaron en hacerle saber que muchos de los espectadores estaban cansados de su actitud día tras día.