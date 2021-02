Toñi Moreno: «No estoy contento ni con mi cara ni con mi cuerpo»

Si hay una cualidad que se puede elogiar de Toñi Moreno, esa es la sinceridad. La presentadora, además de por su carisma, destaca por abrirse completamente ante sus seguidores. No le importa lo que piensen de ella, su máxima es mostrarse tal y como es. No le hacen falta filtros ni artificios para compartir contenidos en sus redes. No obstante, en los últimos tiempos, su autoestima no está todo lo alta que cabría esperar.

La gaditana se encuentra viviendo estos primeros meses de 2021 en Sevilla. Y es en la capital hispalense donde ha encontrado la solución a esos problemillas de confianza en sí misma que le vienen atormentando hace algún tiempo: «Hoy he empezado algo que tenía pendiente desde mi embarazo», escribe. 15 días después de someterse a una operación de la vista, Toñi volverá a someterse a una serie de retoques, esta vez estéticos. ¿El motivo? Una insatisfacción completa consigo misma.

La andaluza ha dado un paso de gigante para ella al querer mejorar algunos aspectos de su tez y silueta que no le satisfacen. Quiere recuperar la autoestima perdida y así se lo comunica a sus más de 747.000 seguidores en Instagram: «Me estoy haciendo una ITV y necesito un poquito de luz en la cara y sentirme bien, sentirme mona y sentirme bien conmigo porque la realidad del cuento es que no estoy especialmente contenta ni con mi cuerpo, ni con mi cara, ni con mi forma de vivir». Unas palabras realmente duras pero que Toñi endulza con la mejor de sus sonrisas.

Además, Toñi ha avanzando que va a abrir unas historias destacadas en su cuenta de Instagram en las que va a ir colgando todos sus retoques estéticos y su progreso. La ha llamado ‘Second life’ porque dice que «siempre he sido muy poco de cuidarme y ahora lo necesito. Ya no por mi niña sino por mí, así que espero que me acompañéis en esta aventura porque tengo terror a todas estas cosas», ha sentenciado.

En este apartado de su perfil oficial está publicando contenido relacionado con su cambio de vida. Intensas sesiones de ejercicio, fotos después de arreglarse la vista y ahora los retoques estéticos que va a hacerse en esta clínica de Sevilla. Toñi Moreno está decidida a cambiar lo que no le gusta de sí misma y eso siempre merece un aplauso.

El pasado 21 de enero se cumplió un año del momento que cambió su vida para siempre: el nacimiento de su hija Lola. Con nervios e ilusión llegó la pequeña al mundo para ponérselo patas arriba. Así se convirtió en madre primeriza a los 46 años. La realidad de la maternidad ha sido muy duro para ella, pero eso no fue impedimento alguno para que esta sea la mejor etapa de su vida.

La presentadora le hizo una preciosa felicitación a su hija con motivo de su primer cumpleaños:»Hace un año que llegaste a mi vida para cambiarla desde las entrañas. Me colocaste en mi sitio y empecé a darle valor a lo que realmente importaba. Vivir para mí es el tiempo contigo. Me has mostrado la mejor versión de mi misma y se que sería capaz de levantar un camión con los dientes si tú estás debajo. Has llenado mis sueños de sentido. Nunca pensé que se podía amar de esta manera, y no sabes como te agradezco que hayas venido a este mundo..», escribió.